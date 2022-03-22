***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2022 18:51
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve 18776 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 22.03.2022 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilerek 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012107
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 116,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 115,6200
|
14,8599
En Düşük
14,7886
18:0516,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0222
|Açılış
|: 25,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4100
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:0511,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,19
|Açılış
|: 11,83
|
|Önceki Kapanış
|: 12,02
|
12,12
En Düşük
11,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8227
|14,8333
|% 0,05
|
|Euro
|16,3466
|16,3613
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,5916
|19,6898
|% 0,63
|
|Frank
|15,8262
|15,9215
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9396
|3,9594
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-13,07
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem