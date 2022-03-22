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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

22.03.2022 18:51
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 287.500.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve 18776 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 22.03.2022 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilerek 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012107


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