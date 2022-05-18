***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPanelsan KZ LLPEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTaş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000 TengeEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000 TengeBeher Payın Alış FiyatıNominal değerToplam Tutar100.000 TengeEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,00046753İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,00059064Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisinin olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/05/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniGerek bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz, Kazakistan'ın Almaty şehrinde bulunan Sanayi Bölgesinde taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel LLP (ASP)'ye %50 sermaye payı ile ortaktır. Konuya ilişkin olarak 09.05.2022 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, Almatı Sandviç Panel LLP firması ile Kazakistan Varlık Fonu (Samruk Kazyna Invest) arasındaki ortaklık görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kaan Maşlak, Kazakistan Varlık Fonu CEO'su ve Şirket'in Kazak ortağı ile Ankara'da yapılan törende ortaklık anlaşmasını imzalamıştır.Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu yasal düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olduğumuz payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği çerçevesinde 220540010248 sicil numarası ile Panelsan KZ LLP kurulmuştur.ASP'deki sermaye payımızın Panelsan KZ LLP şirketine devri süreci devam etmekte olup, devir sonrası ASP ortaklık yapısı %51 Panelsan KZ LLP %49 Kazakistan Varlık Fonu olacaktır. Hisse devirleri tamamlanınca gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.ASP'deki yatırımın 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanarak faaliyete başlaması hedeflenmektedir. Yatırımın planlanan toplam maliyeti 14.092.000.000 Tenge olup, 2.448.000.000 Tenge'si makine ekipman, kalan kısım ise inşaat ve diğer yatırım harcamalarından oluşmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031051BIST