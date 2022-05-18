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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.05.2022 09:44
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Panelsan KZ LLP
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000 Tenge
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.05.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 Tenge
Beher Payın Alış Fiyatı
Nominal değer
Toplam Tutar
100.000 Tenge
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00046753
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,00059064
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisinin olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/05/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Gerek bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

         Bilindiği üzere Şirketimiz, Kazakistan'ın Almaty şehrinde bulunan Sanayi Bölgesinde taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel LLP (ASP)'ye %50 sermaye payı ile ortaktır. Konuya ilişkin olarak 09.05.2022 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, Almatı Sandviç Panel LLP firması ile Kazakistan Varlık Fonu (Samruk Kazyna Invest) arasındaki ortaklık görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kaan Maşlak, Kazakistan Varlık Fonu CEO'su ve Şirket'in Kazak ortağı ile Ankara'da yapılan törende ortaklık anlaşmasını imzalamıştır.
Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu yasal düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olduğumuz payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği çerçevesinde 220540010248 sicil numarası ile Panelsan KZ LLP kurulmuştur.
ASP'deki sermaye payımızın Panelsan KZ LLP şirketine devri süreci devam etmekte olup, devir sonrası ASP ortaklık yapısı %51 Panelsan KZ LLP %49 Kazakistan Varlık Fonu olacaktır. Hisse devirleri tamamlanınca gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. 
ASP'deki yatırımın 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanarak faaliyete başlaması hedeflenmektedir. Yatırımın planlanan toplam maliyeti 14.092.000.000 Tenge olup, 2.448.000.000 Tenge'si makine ekipman, kalan kısım ise inşaat ve diğer yatırım harcamalarından oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031051


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Altın Gr. 937 938 7,31  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.234 6.394 36,90  
Yarım 3.013 3.093 17,85  
Çeyrek 1.511 1.547 8,92  
Gümüş.Ons 21,44 21,48 0,03  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,07  
B. Petrol 108 108 -0,69  
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