***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 465.853.401 247.752.133 287.118.636 144.721.984Satışların Maliyeti20 -381.100.193 -205.195.907 -235.576.589 -118.083.341TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.753.208 42.556.226 51.542.047 26.638.643BRÜT KAR (ZARAR)84.753.208 42.556.226 51.542.047 26.638.643Genel Yönetim Giderleri21 -6.742.933 -2.725.750 -3.574.434 -1.174.695Pazarlama Giderleri21 -7.178.998 -4.557.646 -4.293.213 -2.325.816Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -1.138.110 -591.875 -656.576 -583.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 76.164.254 28.594.271 35.043.997 13.846.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -87.766.506 -37.563.671 -44.625.343 -16.279.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.090.915 25.711.555 33.436.478 20.121.410Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.803.240 4.127.129 4.574.782 3.580.480Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.535.489 -1.010.268 -1.674.094 -63.812FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.358.666 28.828.416 36.337.166 23.638.078Finansman Gelirleri24 45.073.822 7.869.265 27.805.936 3.484.685Finansman Giderleri24 -22.488.042 -15.806.835 -12.599.714 -5.687.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.944.446 20.890.846 51.543.388 21.435.127Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.166.401 -5.098.221 -10.533.975 -5.545.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -14.835.255 -5.587.804 -8.679.345 -5.311.848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 668.854 489.583 -1.854.630 -233.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400DÖNEM KARI (ZARARI)70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.552.502 -20.784.133Dönem Karı (Zararı)70.778.045 15.792.625Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.778.045 15.792.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.806.014 5.993.370Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 2.260.237 1.980.473Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler281.298 582.143Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 836.647 597.663Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -555.349 -15.520Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler985.737 159.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 888.801 355.744Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 96.936 -196.370Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.947.596 3.760.963Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.947.596 3.760.963Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -668.854 -489.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.878.674 -42.510.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 -70.371.664 -32.462.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,8 2.255.053 -5.876Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -124.889.993 -48.099.641Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -51.292.131 -33.615.811Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 95.422.916 63.235.168Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,8 2.363.124 -4.124.592Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -321.345 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.955.366 12.563.008Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -18.767.280 -4.332.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11,25 86.722.646 16.895.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.294.615 -20.724.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -257.887 -59.686YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.612.596 9.899.466İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 1.366.619İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -459.690Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.326.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 9.326.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.979.215 -162.655Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -16.793.885Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -185.330 -162.655Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.195.040FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.080.943 8.848.709Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 1.985.937Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 1.985.937Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.909.926 18.398.535Kredilerden Nakit Girişleri7 9.909.926 18.398.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.489.408 -7.960.673Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.489.408 -7.960.673Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.106.973 185.873Ödenen Temettüler-15.640.474 0Ödenen Faiz24 -1.947.596 -3.760.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.915.845 -2.035.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.915.845 -2.035.958DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.552.184 32.622.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ235.468.029 30.586.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 235.468.029 103.552.184Finansal Yatırımlar6 1.914.084 4.160.798Ticari Alacaklar3,5 267.543.384 198.008.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 22.955.767 16.555.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 244.587.617 181.452.972Diğer Alacaklar3,8 1.294.844 3.650.924İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 459.520 465.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 835.324 3.185.119Türev Araçlar10 321.345 0Stoklar9 232.248.998 106.803.656Peşin Ödenmiş Giderler11 70.070.055 17.502.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 14.835.255 22.512.369Diğer Dönen Varlıklar18 23.873.953 5.106.673ARA TOPLAM847.569.947 461.297.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR847.569.947 461.297.031DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 13.496.345 12.616.250Diğer Alacaklar8 507.356 406.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 507.356 406.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.508.538 2.512.846Maddi Duran Varlıklar12 90.704.501 76.097.481Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 372.084 255.818Peşin Ödenmiş Giderler11 402.197 1.678.061İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 402.197 1.678.061Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.609.992 4.518.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.601.013 98.084.853TOPLAM VARLIKLAR960.170.960 559.381.884KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.668.457 18.447.022İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.668.457 18.447.022Banka Kredileri7 1.668.457 18.447.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.657.052 19.367.895İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 24.657.052 19.367.895Banka Kredileri7 24.657.052 19.367.895Ticari Borçlar5 316.734.263 221.311.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 316.734.263 221.311.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.039.746 1.186.791Diğer Borçlar3,8 136.129 286.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 201.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 136.129 84.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 173.408.678 86.686.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 173.408.678 86.686.032Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 14.835.255 22.512.369Kısa Vadeli Karşılıklar16,17 1.621.999 1.135.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 939.900 550.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 682.099 585.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.235.864 12.575.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.235.864 12.575.679ARA TOPLAM549.337.443 383.509.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER549.337.443 383.509.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 27.266.167 17.356.241İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 27.266.167 17.356.241Banka Kredileri7 27.266.167 17.356.241Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.758.259 1.918.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.758.259 1.918.366Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.879.510 5.306.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.903.936 24.581.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER584.241.379 408.090.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar375.929.581 151.291.276Ödenmiş Sermaye19 75.000.000 57.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 151.641.522 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.844.333 26.592.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 25.844.333 26.592.094Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 28.205.166 28.205.166Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.360.833 -1.613.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.847.722 1.320.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 46.817.959 250.668Net Dönem Karı veya Zararı70.778.045 65.628.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR375.929.581 151.291.276TOPLAM KAYNAKLAR960.170.960 559.381.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.500.000 0 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler118.740 118.740 118.740Transferler665.993 13.559.443 -14.225.436 0Dönem Karı (Zararı)15.792.625 15.792.625 15.792.625Sermaye Arttırımı1.985.937 1.985.937 1.985.937Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)185.873 185.873 185.873Dönem Sonu Bakiyeler42.485.937 0 -1.061.327 4.603.514 1.320.177 12.750.668 15.792.625 75.891.594 75.891.594Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler57.500.000 0 -1.613.072 28.205.166 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-747.761 -747.761 -747.761Transferler4.527.545 61.100.792 -65.628.337Dönem Karı (Zararı)70.778.045 70.778.045 70.778.045Sermaye Arttırımı17.500.000 17.500.000 17.500.000Kar Payları-15.640.474 -15.640.474 -15.640.474Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları151.641.522 151.641.522 151.641.522Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.106.973 1.106.973 1.106.973Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 151.641.522 -2.360.833 28.205.166 5.847.722 46.817.959 70.778.045 375.929.581 375.929.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)70.778.045 15.792.625 41.009.413 15.889.400DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar508.764 94.992 2.810 2.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-747.761 118.740 -1.380.204 2.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.256.525 -23.748 1.383.014 -578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi149.552 -23.748 276.041 -578Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.106.973 0 1.106.973Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)508.764 94.992 2.810 2.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.286.809 15.887.617 41.012.223 15.891.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.286.809 15.887.617 41.012.223 15.891.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052001BIST