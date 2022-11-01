***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 829.114.142 393.217.419 363.260.741 145.465.286Satışların Maliyeti20 -680.389.087 -326.993.410 -299.288.894 -121.797.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.725.055 66.224.009 63.971.847 23.667.783Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)148.725.055 66.224.009 63.971.847 23.667.783Genel Yönetim Giderleri21 -10.095.824 -4.120.421 -3.352.891 -1.394.671Pazarlama Giderleri21 -13.127.527 -6.238.345 -5.948.529 -1.680.699Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.133.154 -986.441 -995.044 -394.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 108.744.986 43.226.156 32.580.732 14.631.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -123.455.345 -50.627.867 -35.688.839 -13.064.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)108.658.191 47.477.091 50.567.276 21.765.536Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.281.969 6.447.999 5.478.729 2.320.870Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -4.960.734 -1.175.495 -2.425.245 -165.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.979.426 52.749.595 53.620.760 23.921.179Finansman Gelirleri24 64.240.648 10.911.404 19.166.826 3.042.139Finansman Giderleri24 -27.251.149 -22.994.788 -4.763.107 -7.187.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)152.968.925 40.666.211 68.024.479 19.775.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.407.224 -4.207.818 -11.240.823 890.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -26.874.128 -5.143.024 -12.038.873 444.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.466.904 935.206 798.050 445.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768DÖNEM KARI (ZARARI)127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.003.690 9.282.554Dönem Karı (Zararı)127.561.701 36.458.393Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.667.478 5.682.308Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 3.769.276 2.907.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.964.612 446.306Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.078.353 455.536Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 886.259 -9.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.879.800 432.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.179.470 484.320Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 108.080 -213.054Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 592.250 161.691Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.520.694 6.202.400Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 3.520.694 6.202.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25 -1.466.904 -4.306.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.803.528 -32.617.370Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -135.099.644 -44.750.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 2.384.603 9.133.335Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -106.591.917 -32.230.549Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.914.874 -3.792.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 101.087.330 39.537.138Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 4.229.350 -4.544.947Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 297.656 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 89.456.969 4.601.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.653.001 -571.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -11.653.001 182.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 0 -753.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.425.651 9.523.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -421.961 -240.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.123.861 13.664.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -31.769.386 13.961.636Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-31.769.386 13.961.636Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları6 -3.354.475 -296.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.370.826 -9.455.163Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 4.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 4.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -6.983.036 -8.513.797Ödenen Temettüler-15.640.474Ödenen Faiz24 -3.254.159 -5.627.239Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.106.973 185.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.250.655 13.492.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.250.655 13.492.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.552.184 32.207.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ291.802.839 45.700.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 291.802.839 103.552.184Finansal Yatırımlar6 6.635.178 4.160.798Ticari Alacaklar329.258.250 198.008.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 18.075.889 16.555.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 311.182.361 181.452.972Diğer Alacaklar1.113.509 3.650.924İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 459.280 465.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 654.229 3.185.119Stoklar9 212.509.314 106.803.656Peşin Ödenmiş Giderler11 22.094.995 17.502.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 26.874.128 22.512.369Diğer Dönen Varlıklar18 16.759.674 5.106.673ARA TOPLAM907.047.887 461.297.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR907.047.887 461.297.031DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.496.345 12.616.250Diğer Finansal Yatırımlar6 13.496.345 12.616.250Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar559.141 406.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 559.141 406.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.506.384 2.512.846Maddi Duran Varlıklar12 103.900.440 76.097.481Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 459.431 255.818Peşin Ödenmiş Giderler11 0 1.678.061Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.902.132 4.518.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR125.823.873 98.084.853TOPLAM VARLIKLAR1.032.871.760 559.381.884KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 888.777 18.447.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 22.707.986 19.367.895Ticari Borçlar321.486.054 221.311.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 321.486.054 221.311.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.126.979 1.186.791Diğer Borçlar145.217 286.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 201.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 145.217 84.325Türev Araçlar10 297.656 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 176.143.001 86.686.032Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 26.874.128 22.512.369Kısa Vadeli Karşılıklar1.571.179 1.135.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 877.936 550.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 693.243 585.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 16.005.769 12.575.679ARA TOPLAM568.246.746 383.509.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.246.746 383.509.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 24.591.359 17.356.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.444.110 1.918.366Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.497.923 5.306.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.533.392 24.581.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER600.780.138 408.090.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar432.091.622 151.291.276Ödenmiş Sermaye19 75.000.000 57.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 151.641.522 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.982.448 -1.613.072Diğer Kazançlar (Kayıplar)19 -2.982.448 -1.613.072Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28.205.166 28.205.166Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 28.205.166 28.205.166Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.847.722 1.320.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 46.817.959 250.668Net Dönem Karı veya Zararı127.561.701 65.628.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR432.091.622 151.291.276TOPLAM KAYNAKLAR1.032.871.760 559.381.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.500.000 4.603.514 -1.180.067 4.603.514 -1.180.067 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419Hatalara İlişkin Düzeltmeler185.873Diğer Düzeltmeler23.601.652 -131.910 23.787.525 23.787.525Transferler665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0Dönem Karı (Zararı)36.458.393 36.458.393 36.458.393Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-131.910 -131.910 -131.910Sermaye Arttırımı17.000.000 -12.500.000 4.500.000 4.500.000Dönem Sonu Bakiyeler57.500.000 28.205.166 -1.311.977 -1.311.977 1.320.177 250.668 36.458.393 122.422.427 122.422.427Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler57.500.000 28.205.166 -1.613.072 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276Diğer Düzeltmeler1.106.973 1.106.973 1.106.973Transferler4.527.545 61.100.792 -65.628.337 0 0Dönem Karı (Zararı)127.561.701 127.561.701 127.561.701Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.369.376 -1.369.376 -1.369.376Sermaye Arttırımı17.500.000 17.500.000 17.500.000Kar Payları-15.640.474 -15.640.474 -15.640.474Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)151.641.522 151.641.522 151.641.522Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 151.641.522 28.205.166 -2.982.448 5.847.722 46.817.959 127.561.701 432.091.622 432.091.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar559.222 -3.293.915 50.458 -3.388.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-547.751 -108.123 50.458 -203.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.106.973 -3.185.792 -3.185.792Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.106.973 -3.185.792 -3.185.792Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)559.222 -3.293.915 50.458 -3.388.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.120.923 33.164.478 56.834.114 17.276.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları128.120.923 33.164.478 56.834.114 17.276.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076043BIST