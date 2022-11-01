***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 19:05
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 829.114.142 393.217.419 363.260.741 145.465.286
Satışların Maliyeti
20 -680.389.087 -326.993.410 -299.288.894 -121.797.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.725.055 66.224.009 63.971.847 23.667.783
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
148.725.055 66.224.009 63.971.847 23.667.783
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.095.824 -4.120.421 -3.352.891 -1.394.671
Pazarlama Giderleri
21 -13.127.527 -6.238.345 -5.948.529 -1.680.699
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.133.154 -986.441 -995.044 -394.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 108.744.986 43.226.156 32.580.732 14.631.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -123.455.345 -50.627.867 -35.688.839 -13.064.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.658.191 47.477.091 50.567.276 21.765.536
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.281.969 6.447.999 5.478.729 2.320.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.960.734 -1.175.495 -2.425.245 -165.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.979.426 52.749.595 53.620.760 23.921.179
Finansman Gelirleri
24 64.240.648 10.911.404 19.166.826 3.042.139
Finansman Giderleri
24 -27.251.149 -22.994.788 -4.763.107 -7.187.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
152.968.925 40.666.211 68.024.479 19.775.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.407.224 -4.207.818 -11.240.823 890.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -26.874.128 -5.143.024 -12.038.873 444.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.466.904 935.206 798.050 445.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.003.690 9.282.554
Dönem Karı (Zararı)
127.561.701 36.458.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.667.478 5.682.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 3.769.276 2.907.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.964.612 446.306
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.078.353 455.536
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 886.259 -9.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.879.800 432.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.179.470 484.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 108.080 -213.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 592.250 161.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.520.694 6.202.400
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.520.694 6.202.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -1.466.904 -4.306.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.803.528 -32.617.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -135.099.644 -44.750.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.384.603 9.133.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -106.591.917 -32.230.549
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.914.874 -3.792.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 101.087.330 39.537.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.229.350 -4.544.947
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 297.656 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 89.456.969 4.601.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.653.001 -571.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -11.653.001 182.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 0 -753.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.425.651 9.523.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -421.961 -240.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.123.861 13.664.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -31.769.386 13.961.636
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-31.769.386 13.961.636
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
6 -3.354.475 -296.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.370.826 -9.455.163
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 4.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 4.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -6.983.036 -8.513.797
Ödenen Temettüler
-15.640.474
Ödenen Faiz
24 -3.254.159 -5.627.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.106.973 185.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.250.655 13.492.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.250.655 13.492.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.207.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.802.839 45.700.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 291.802.839 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 6.635.178 4.160.798
Ticari Alacaklar
329.258.250 198.008.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 18.075.889 16.555.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 311.182.361 181.452.972
Diğer Alacaklar
1.113.509 3.650.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 459.280 465.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 654.229 3.185.119
Stoklar
9 212.509.314 106.803.656
Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.094.995 17.502.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 26.874.128 22.512.369
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.759.674 5.106.673
ARA TOPLAM
907.047.887 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
907.047.887 461.297.031
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
13.496.345 12.616.250
Diğer Finansal Yatırımlar
6 13.496.345 12.616.250
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
559.141 406.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 559.141 406.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.506.384 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
12 103.900.440 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 459.431 255.818
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.902.132 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.823.873 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
1.032.871.760 559.381.884
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 888.777 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 22.707.986 19.367.895
Ticari Borçlar
321.486.054 221.311.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 321.486.054 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.126.979 1.186.791
Diğer Borçlar
145.217 286.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 201.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 145.217 84.325
Türev Araçlar
10 297.656 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 176.143.001 86.686.032
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 26.874.128 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.571.179 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 877.936 550.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 693.243 585.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 16.005.769 12.575.679
ARA TOPLAM
568.246.746 383.509.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.246.746 383.509.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 24.591.359 17.356.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.444.110 1.918.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.497.923 5.306.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.533.392 24.581.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.780.138 408.090.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
432.091.622 151.291.276
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 57.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 151.641.522 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.982.448 -1.613.072
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 -2.982.448 -1.613.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.205.166 28.205.166
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 28.205.166 28.205.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.847.722 1.320.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 46.817.959 250.668
Net Dönem Karı veya Zararı
127.561.701 65.628.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
432.091.622 151.291.276
TOPLAM KAYNAKLAR
1.032.871.760 559.381.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.500.000 4.603.514 -1.180.067 4.603.514 -1.180.067 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
185.873
Diğer Düzeltmeler
23.601.652 -131.910 23.787.525 23.787.525
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36.458.393 36.458.393 36.458.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.910 -131.910 -131.910
Sermaye Arttırımı
17.000.000 -12.500.000 4.500.000 4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
57.500.000 28.205.166 -1.311.977 -1.311.977 1.320.177 250.668 36.458.393 122.422.427 122.422.427
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
57.500.000 28.205.166 -1.613.072 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Diğer Düzeltmeler
1.106.973 1.106.973 1.106.973
Transferler
4.527.545 61.100.792 -65.628.337 0 0
Dönem Karı (Zararı)
127.561.701 127.561.701 127.561.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.369.376 -1.369.376 -1.369.376
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.500.000 17.500.000
Kar Payları
-15.640.474 -15.640.474 -15.640.474
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
151.641.522 151.641.522 151.641.522
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 151.641.522 28.205.166 -2.982.448 5.847.722 46.817.959 127.561.701 432.091.622 432.091.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.561.701 36.458.393 56.783.656 20.665.768
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
559.222 -3.293.915 50.458 -3.388.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-547.751 -108.123 50.458 -203.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.106.973 -3.185.792 -3.185.792
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.106.973 -3.185.792 -3.185.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
559.222 -3.293.915 50.458 -3.388.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.120.923 33.164.478 56.834.114 17.276.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
128.120.923 33.164.478 56.834.114 17.276.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076043
BIST