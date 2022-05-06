***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporuDeğişikliğin NedeniDüzeltmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmaktadırAçıklamalar05.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 31 Mart 2022 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu, sehven hatalı ve eksik bildirim olması nedeniyle gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden yayımlanacaktır.Finansal tablolarda 2022 ve 2021 yıllarının ilk üç aylık dönemine ilişkin olarak sırasıyla 6.155.910 TL ve 275.956 TL tutarında dönem vergi karşılığının ayrılması sonucunda ilgili dönemlerdeki net dönem kârı tutarları aynı tutarda azalacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027071BIST