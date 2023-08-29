***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
29.08.2023 16:52
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, 81.000 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.08.2023, 2023/14
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
72.900.000 TL.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,35
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
97,2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,81
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
27,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6,2
Alım Koşulları
Yüzde 25'i peşin, yüzde 75'i 18 ay içinde eşit taksit ödemeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/08/2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu olması beklenmektedir
Karşı Taraf
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/08/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü ile iktisap edilmiş olması sebebiyle
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16/08/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde iş hacmini ve kârlılığını arttırmak amacıyla stratejik öneme sahip Ankara İli, Polatlı İlçesi sınırları içinde bulunan Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir adet fabrika arsası satın alınması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Sözkonusu arsa, mevcut üretim tesislerimize bitişik vaziyettedir. İleride oluşacak fırsatlara göre üzerinde tasarrufta bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190263
BIST