***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüPolatlı Organize Sanayi Bölgesi, 81.000 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16.08.2023, 2023/14Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli72.900.000 TL.İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,35Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)97,2Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,81Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)27,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)6,2Alım KoşullarıYüzde 25'i peşin, yüzde 75'i 18 ay içinde eşit taksit ödemeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29/08/2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu olması beklenmektedirKarşı TarafPolatlı Organize Sanayi Bölgesi MüdürlüğüKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/08/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü ile iktisap edilmiş olması sebebiyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 16/08/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde iş hacmini ve kârlılığını arttırmak amacıyla stratejik öneme sahip Ankara İli, Polatlı İlçesi sınırları içinde bulunan Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir adet fabrika arsası satın alınması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Sözkonusu arsa, mevcut üretim tesislerimize bitişik vaziyettedir. İleride oluşacak fırsatlara göre üzerinde tasarrufta bulunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190263BIST