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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.05.2022 18:39
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) arasında 23.05.2022 tarihinde düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla toplam 1.500.000 Euro tutarında döviz işletme kredisi (Kredi) kullanılacaktır. Kredinin 750.000 Euro tutarındaki kısmı Banka tarafından finanse edilecek, bakiye 750.000 Euro tutarındaki kısmı ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından spesifik olarak bu Kredi için Banka'ya aktarılarak Banka tarafından Şirketimize kullandırılacaktır. Yıllık %6,25 sabit faiz üzerinden kullanılacak Kredi, 24 ay içerisinde aylık taksitler halinde geri ödenecektir.
Kredinin kullanımı için Şirketimizin hakim ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Serhat Maşlak ve Recep Kaan Maşlak ile adı geçen ortaklarımızın sahibi olduğu Timaş Endüstriyel Ürünler Yalıtım İnşaat Turizm Tekstil Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kefalet vermiştir. Kullanılacak kredinin özel koşulları çerçevesinde, kredinin vadesi süresince herhangi bir banka lehine taşınır/taşınmaz rehni şeklinde yeni bir teminat kurulması ve Şirketimizin faaliyet konusu dışında kalan alanlarda 1.000.000 Euro üzerinde yatırım yapması Banka ve EBRD'nin yazılı iznine bağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031898


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