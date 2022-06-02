***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 18:09
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Coşkun KARADENİZ, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gedik Yatırım) Araştırma Direktörü Sayın Ali Kerim AKKOYUNLU moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Şirket Stratejileri: Panelsan" konulu canlı yayında Şirketimize ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtlayacak olup, pay sahiplerimiz ve yatırımcılar davetlidir. Yayın Streamyard üzerinden canlı olarak yapılacak ve Gedik Yatırım'ın bütün sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, LinkedIn ve YouTube) anlık olarak izlenebilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034347
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0795
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2728
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7688
En Düşük
17,4621
18:05989,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,48
|Açılış
|: 989,70
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4620
|16,4717
|% 0,48
|
|Euro
|17,7159
|17,7688
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,6274
|20,7309
|% 1,09
|
|Frank
|17,1155
|17,2186
|% 0,98
|
|Riyal
|4,3798
|4,4018
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,63
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,48
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TUPRS, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, OZGYO, TRCAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, YUNSA, RYSAS, MMCAS
-
17:57
MMCAS, ARMDA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında