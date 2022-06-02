***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Coşkun KARADENİZ, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gedik Yatırım) Araştırma Direktörü Sayın Ali Kerim AKKOYUNLU moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Şirket Stratejileri: Panelsan" konulu canlı yayında Şirketimize ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtlayacak olup, pay sahiplerimiz ve yatırımcılar davetlidir. Yayın Streamyard üzerinden canlı olarak yapılacak ve Gedik Yatırım'ın bütün sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, LinkedIn ve YouTube) anlık olarak izlenebilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034347BIST