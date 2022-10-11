***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 14:50
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.10.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi ile 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde görev yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Murat Kedici (SPK Düzey 3 - Belge N909314) görevlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070735
BIST
15:343.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 19,81
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:3418,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:3418,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:34998,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,36
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.093.368
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|65.246.864
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|142.015.945
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.917.019
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|886.088
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.151.835
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.418.291
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,35
|163.041.724
|% -7,07
|
|THYAO
|86,15
|3.168.380.804
|% 0,00
|
|PETKM
|14,99
|2.204.911.772
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.120.805.400
|% 0,58
|
|ASELS
|32,70
|1.706.668.421
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.503.090.301
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.319.529.458
|% 0,69
|
|YKBNK
|8,25
|1.352.207.522
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,74
|272.516.275
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.204.911.772
|% 2,95
|
|ODAS
|7,87
|995.371.200
|% 4,52
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,5887
|% 0,07
|
|Euro
|18,0837
|18,0958
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5724
|20,6756
|% 0,45
|
|Frank
|18,5855
|18,6975
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,04
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|1,08
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,36
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.721
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|-1,14
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:48YAYLA
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 960, 716 adet işlem
-
15:47CEMTS
Yüzde 7.11 oranında artışla 40.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 538 adet işlem
-
15:46PSGYO
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 593 adet işlem
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PETKM, TCELL
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 75 artarak (% 0.53 ) 3, 195