***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 17:03
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Blue Ribbon" programına kabul edilmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası sözkonusu program ile işletmelere beş yıllık bir süre boyunca uzun vadeli danışmanlık ve potansiyel finansman konularında destek vermektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102135
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0795
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.154,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.154,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7834
|18,7892
|% 0,03
|
|Euro
|20,3047
|20,3130
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8403
|22,9549
|% -0,13
|
|Frank
|20,1810
|20,3025
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,57
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|8,37
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.844
|7.922
|112,00
|
|Yarım
|3.822
|3.877
|55,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.938
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,54
|0,16
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|1,00
|