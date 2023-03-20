***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay sahiplerimiz Sayın Gülay MAŞLAK, Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK tarafından şirketimize iletilen açıklamayı kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.‘' Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 13.752.384 TL ( Gülay MAŞLAK 1.662.500 TL, Serhat MAŞLAK 6.044.884 TL, Recep Kaan MAŞLAK 6.045.000 TL) nominal değerli PNLSN paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla süreç başlatılmıştır.Payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satış söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.Payların ilgili fonlara devri ile birlikte gerekli açıklamalar tarafımızca ayrıca yapılacaktır.''http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126318BIST