***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 16:54
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay sahiplerimiz Sayın Gülay MAŞLAK, Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK tarafından şirketimize iletilen açıklamayı kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
‘' Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 13.752.384 TL ( Gülay MAŞLAK 1.662.500 TL, Serhat MAŞLAK 6.044.884 TL, Recep Kaan MAŞLAK 6.045.000 TL) nominal değerli PNLSN paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla süreç başlatılmıştır.
Payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satış söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.
Payların ilgili fonlara devri ile birlikte gerekli açıklamalar tarafımızca ayrıca yapılacaktır.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126318
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1247
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.205,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -10,65
|Açılış
|: 1.205,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0095
|19,0169
|% 0,01
|
|Euro
|20,3793
|20,3947
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% 0,64
|
|Frank
|20,4311
|20,5542
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0461
|5,0714
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.205
|1.205
|-11,44
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.113
|8.205
|219,00
|
|Yarım
|3.977
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,19
|
Seans Raporu
18:00
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
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