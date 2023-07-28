***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kaan MAŞLAK'ın her birinin ayrı ayrı, Şirketimiz'in sermayesinde sahip oldukları 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 - 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.'ye devrinin 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirildiği devir işleminin Yönetim Kurulumuz'un 18.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görüldüğü SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği m.14/f.1, ç bendi hükmü uyarınca, pay devir işlemi sonucunda Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü doğmadığı kamuya duyurulmuştu.Bu defa, adı geçenler tarafından devir konusu B grubu pay sayısının 12.425.000 adet B grubu pay olması gerekir iken, sehven 18.470.000 adet olarak belirlendiği Şirketimize bildirilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz pay devir onayının, Maşlak Holding A.Ş.'ye devredilen payların Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK'ın her birinin ayrı ayrı Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 12.425.000 adet 12.425.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu paydan ibaret olduğu şeklinde düzeltilmesine karar verilmiştir. Pay devrine ilişkin daha önce kamuya duyurulan diğer hususlarda bir değişiklik bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176559BIST