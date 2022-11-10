***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2022 16:00
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022, 17.05.2022, 17.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079208
BIST
16:034.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 68,38
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
16:0318,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
16:0318,5093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1167
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
16:031.022,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.022,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KONKA
|46,64
|323.723.359
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.859.636
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.814.803
|% 9,98
|
|ARASE
|176,40
|213.927.015
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.236.657
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|189.729.597
|% -9,74
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|VKING
|9,76
|925.296
|% -8,10
|
|THYAO
|111,80
|5.678.854.856
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|TCELL
|32,60
|3.013.075.184
|% 1,43
|
|EREGL
|35,34
|2.939.300.843
|% 1,79
|
|ODAS
|9,90
|2.496.207.229
|% 1,12
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|ODAS
|9,90
|2.496.207.229
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,56
|1.587.563.853
|% 3,13
|
|PETKM
|14,39
|2.350.750.102
|% 1,77
|
|ISCTR
|9,19
|1.444.755.989
|% 1,43
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5776
|18,6061
|% 0,10
|
|Euro
|18,4937
|18,5093
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,1084
|21,2143
|% 0,43
|
|Frank
|18,7317
|18,8446
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9279
|4,9527
|% 0,07
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.815
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,08
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 458, 715 adet işlem
-
16:16KIMMR
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 998, 189 adet işlem
-
16:15INVEO
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 205, 688 adet işlem
-
16:14SELVA
Yüzde 6.09 oranında artışla 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 358, 023 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 4, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 65, 466.00 milyon TL de