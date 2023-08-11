***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.08.2023 18:16
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022, 17.05.2022, 17.08.2022, 10.11.2022, 03.03.2023, 15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Haziran 2023 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184626
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0499
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.664,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.664,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0276
|27,0502
|% 0,19
|
|Euro
|29,6267
|29,6362
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2281
|34,3998
|% 0,22
|
|Frank
|30,7237
|30,9087
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1866
|7,2226
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,91
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.103
|11.206
|18,00
|
|Yarım
|5.560
|5.629
|9,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KLMSN
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