***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.11.2023 18:29
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022, 17.05.2022, 17.08.2022, 10.11.2022, 03.03.2023, 15.05.2023, 11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Eylül 2023 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215977
BIST