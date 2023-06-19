***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
19.06.2023 09:39
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılına ait sürdürülebilirlik raporumuz Ek'te pdf formatlı olarak verilmektedir. Ayrıca sözkonusu rapor "www.panelsan.com" adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159596
BIST
13:235.389
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -86,90
|Açılış
|: 5.485
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En Yüksek
5.485
13:2323,6663
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 23,5000
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|Önceki Kapanış
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23,6777
En Düşük
23,4115
13:2325,8387
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En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.160.436
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.961.904
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.084.882
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.094.216
|% -5,04
|
|PARSN
|86,35
|77.104.716
|% -4,80
|
|THYAO
|178,20
|3.566.914.381
|% -1,38
|
|ASTOR
|56,50
|2.120.530.623
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|1.336.814.121
|% -1,22
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|PENTA
|27,82
|1.222.553.600
|% 6,84
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|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|ADESE
|1,46
|142.846.694
|% -1,35
|
|ZOREN
|2,97
|261.769.205
|% 1,02
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|ODAS
|6,92
|560.166.876
|% 6,13
|
|ISCTR
|13,15
|998.817.309
|% -2,01
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6610
|23,6663
|% 0,22
|
|Euro
|25,8331
|25,8387
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
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|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,21
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|9.798
|9.946
|-43,00
|
|Tam
|9.751
|9.999
|-40,47
|
|Yarım
|4.779
|4.850
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,25
|-0,13
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|B. Petrol
|76,53
|76,53
|-0,08
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