***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılına ait sürdürülebilirlik raporumuz Ek'te pdf formatlı olarak verilmektedir. Ayrıca sözkonusu rapor "www.panelsan.com" adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159596BIST