***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.05.2022 09:04
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt içi müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin satış hasılatını ve kârlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinden bir firma arasında, Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap'ta yer alan yapıların "Sandviç Panel" işi ile ilgili olarak KDV dahil 27.763.512,-TL tutarında yeni iş sözleşmesi imzalanmış olup, işin 15.06.2022 tarihine kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031359
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1189
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,9043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0681
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,14
|Açılış
|: 947,65
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
948,10
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|YUNSA
|28,74
|22.445.133
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|VAKKO
|12,73
|14.867.358
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9504
|15,9625
|% 0,76
|
|Euro
|16,8804
|16,9080
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,8421
|19,9416
|% 0,50
|
|Frank
|16,3598
|16,4583
|% 0,64
|
|Riyal
|4,2396
|4,2609
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|5,55
|
|Altın Gr.
|946
|947
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,51
|