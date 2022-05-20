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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.05.2022 09:04
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt içi müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin satış hasılatını ve kârlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile yurt içinden bir firma arasında, Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap'ta yer alan yapıların "Sandviç Panel" işi ile ilgili olarak KDV dahil 27.763.512,-TL tutarında yeni iş sözleşmesi imzalanmış olup, işin 15.06.2022 tarihine kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031359


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AEFES 30,24 59.324.991 % 6,53  
YUNSA 28,74 22.445.133 % 0,00  
ZOREN 1,99 78.470.459 % 0,00  
TUPRS 251,00 795.969.362 % 0,00  
USAK 1,59 27.537.485 % 0,00  
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Frank 16,3598 16,4583 % 0,64  
Riyal 4,2396 4,2609 % 0,46  
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Altın Ons 1.847 1.848 5,55  
Altın Gr. 946 947 6,08  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 0,10  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,10  
B. Petrol 112 112 -0,51  
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