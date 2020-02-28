***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:08
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822704
BIST
15:38106.369
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -4.049,48
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:386,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,2060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:386,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:38323,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,67
|Açılış
|: 323,55
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,86
|14.446.924
|% 16,11
|
|OYAYO
|3,88
|30.775.034
|% 14,79
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.924.260
|% 7,75
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|BUCIM
|3,46
|1.351.900
|% -9,90
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,92
|1.283.670.504
|% -1,89
|
|ASELS
|28,00
|883.697.229
|% 0,07
|
|GARAN
|9,67
|418.903.777
|% -5,10
|
|AKBNK
|6,79
|227.776.524
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,34
|225.639.779
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,41
|169.695.128
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,23
|145.460.570
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|222.754.387
|% -2,45
|
|THYAO
|11,92
|1.283.670.504
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,34
|225.639.779
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9668
|8,0068
|% -0,05
|
|Frank
|6,3970
|6,4356
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6480
|1,6563
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-15,74
|
|Altın Gr.
|323
|324
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.185
|-23,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,81
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-12,96
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-1,09
|