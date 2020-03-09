***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:11
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825253
BIST
11:36105.545
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -4.055,12
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:366,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:366,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0856
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:36329,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,65
|Açılış
|: 329,38
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|27.735.456
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,34
|83.500.792
|% 7,37
|
|ALKA
|6,61
|1.787.494
|% 5,76
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.939.612
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|4.748.459
|% -10,24
|
|DOCO
|416,00
|1.209.131
|% -9,94
|
|IZMDC
|9,30
|1.341.552
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,79
|353.303.729
|% -3,14
|
|ASELS
|28,60
|253.468.194
|% -4,16
|
|GARAN
|9,56
|125.344.337
|% -4,69
|
|PETKM
|3,44
|105.726.408
|% -2,82
|
|TUPRS
|92,20
|89.532.422
|% -2,69
|
|IHLGM
|1,33
|78.607.277
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|83.880.576
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,33
|89.167.873
|% -4,12
|
|KARSN
|1,82
|68.304.138
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|51.274.024
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0329
|8,0731
|% 1,55
|
|Frank
|6,5882
|6,6279
|% 2,01
|
|Riyal
|1,6266
|1,6348
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,55
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,95
|34,95
|-10,32
|