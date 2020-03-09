***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:34
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825426
BIST
15:30104.369
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -5.231,98
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.366
15:306,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:306,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1052
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:30328,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,16
|Açılış
|: 328,88
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.683.312
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,22
|9.395.689
|% 8,61
|
|ADBGR
|6,95
|10.416.861
|% 7,75
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.538.584
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,36
|13.666.447
|% -12,45
|
|TKNSA
|7,21
|60.497.804
|% -11,75
|
|UTPYA
|4,44
|4.822.648
|% -11,73
|
|VAKKO
|5,36
|42.154.602
|% -11,11
|
|THYAO
|10,75
|641.700.812
|% -3,50
|
|ASELS
|28,38
|455.640.187
|% -4,89
|
|GARAN
|9,53
|222.616.610
|% -4,99
|
|TUPRS
|93,05
|183.276.081
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,31
|170.372.354
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,29
|107.141.429
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,31
|170.372.354
|% -4,94
|
|ODAS
|1,96
|124.858.334
|% -5,31
|
|THYAO
|10,75
|641.700.812
|% -3,50
|
|KARSN
|1,76
|102.744.221
|% -4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9828
|8,0229
|% 0,92
|
|Frank
|6,5626
|6,6022
|% 1,62
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,72
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|526
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-10,26
|