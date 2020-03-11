***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:50
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826900
BIST
13:30102.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.346,70
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:306,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:306,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:30330,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,51
|Açılış
|: 330,10
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|96.966.683
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.895.090
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.143.891
|% 19,79
|
|SELEC
|7,25
|63.056.890
|% 17,89
|
|ECZYT
|10,83
|64.666.137
|% 17,85
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.217
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.571.108
|% -14,74
|
|BURCE
|5,41
|955.413
|% -10,58
|
|TSPOR
|4,30
|180.033.898
|% -9,85
|
|ASELS
|26,02
|608.858.766
|% 0,46
|
|THYAO
|9,98
|379.956.874
|% 0,10
|
|GARAN
|9,51
|220.570.590
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,30
|180.033.898
|% -9,85
|
|GSRAY
|2,45
|162.471.688
|% -4,67
|
|ODAS
|1,65
|133.874.759
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,17
|90.401.587
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|70.481.127
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,45
|162.471.688
|% -4,67
|
|ADESE
|1,35
|76.902.677
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9660
|8,0060
|% 0,49
|
|Frank
|6,5648
|6,6043
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6396
|1,6478
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,18
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,88
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,58
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,14
|36,14
|-1,08
|