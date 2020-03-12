***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:36
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827484
BIST
15:4795.711
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -5.254,97
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:476,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,2540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:477,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:47324,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,96
|Açılış
|: 324,70
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.936.757
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.708.010
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.827.753
|% 19,92
|
|LKMNH
|8,45
|133.373.764
|% 19,86
|
|HUBVC
|16,00
|55.421.954
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.705.176
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.047.347
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.979.439
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.907
|% -19,81
|
|ASELS
|24,88
|682.100.377
|% -4,89
|
|THYAO
|8,85
|454.067.417
|% -7,91
|
|GARAN
|8,94
|278.577.400
|% -6,68
|
|ECILC
|4,78
|277.404.881
|% 19,80
|
|MGROS
|21,32
|252.492.011
|% -7,22
|
|IHLGM
|0,96
|139.372.905
|% -14,29
|
|ODAS
|1,39
|156.760.134
|% -13,66
|
|KARSN
|1,39
|111.613.383
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.615.572
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.452.968
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8989
|7,9385
|% -0,51
|
|Frank
|6,6182
|6,6581
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6622
|1,6705
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.612
|-23,38
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.142
|2.197
|-37,01
|
|Yarım
|1.035
|1.063
|-17,90
|
|Çeyrek
|519
|531
|-8,95
|
|Gümüş.Ons
|16,07
|16,10
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,10
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
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