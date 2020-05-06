***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:36
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842950
BIST
11:3398.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -179,57
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:337,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0806
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:337,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:33392,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,21
|Açılış
|: 392,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.929.642
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.170.752
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|113.625.387
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,42
|66.417.058
|% -8,45
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|DEVA
|14,98
|27.589.741
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,36
|386.334.186
|% 4,42
|
|ASELS
|27,22
|205.652.863
|% 0,59
|
|GARAN
|8,11
|186.551.102
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,30
|137.451.822
|% 3,19
|
|PETKM
|3,52
|133.884.378
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,36
|386.334.186
|% 4,42
|
|ODAS
|1,86
|127.648.564
|% 2,76
|
|KARSN
|1,85
|117.363.283
|% 6,94
|
|PETKM
|3,52
|133.884.378
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,28
|46.796.213
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8306
|8,8749
|% 0,61
|
|Frank
|7,3067
|7,3507
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8999
|1,9094
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.564
|24,10
|
|Tam
|2.589
|2.631
|28,80
|
|Yarım
|1.264
|1.286
|14,00
|
|Çeyrek
|630
|643
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,25
|31,25
|0,28
|
Seans Raporu
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