***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 12:24
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843588
BIST
12:2298.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 400,08
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:227,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:227,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:22393,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 393,43
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.726.285
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.134.201
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.820.241
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|BURVA
|18,33
|2.911.257
|% -5,03
|
|RODRG
|2,30
|948.472
|% -4,96
|
|IPEKE
|13,71
|148.127.509
|% -4,46
|
|KRDMD
|2,59
|634.977.941
|% -0,38
|
|GARAN
|8,06
|371.956.839
|% 0,50
|
|SASA
|9,60
|285.600.163
|% 2,35
|
|HALKB
|5,36
|277.721.869
|% 3,28
|
|PETUN
|22,64
|268.665.892
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,59
|634.977.941
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,13
|257.046.368
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|277.721.869
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,62
|221.195.937
|% 2,67
|
|GARAN
|8,06
|371.956.839
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7885
|8,8326
|% 0,18
|
|Frank
|7,2929
|7,3368
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8878
|1,8973
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,40
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.571
|1,60
|
|Tam
|2.591
|2.637
|1,60
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,80
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|0,50
|