***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:11
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847139
BIST
10:09106.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.166,41
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.168
En Düşük
105.556
10:096,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:097,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:09375,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,80
|Açılış
|: 375,16
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|2.718.091
|% 9,83
|
|CCOLA
|43,18
|8.180.739
|% 9,15
|
|AVOD
|4,07
|35.488.065
|% 7,96
|
|BIZIM
|14,88
|30.855.855
|% 7,05
|
|PENGD
|3,70
|21.827.687
|% 6,32
|
|CMENT
|31,68
|481.401
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|15.903.364
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.040.601
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|194.451
|% -9,95
|
|THYAO
|12,95
|355.276.253
|% 5,03
|
|PGSUS
|61,85
|103.360.431
|% 4,65
|
|GARAN
|7,70
|83.040.357
|% 0,79
|
|SOKM
|12,29
|68.558.696
|% 0,66
|
|TUPRS
|85,85
|61.142.060
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,45
|49.520.593
|% 1,40
|
|THYAO
|12,95
|355.276.253
|% 5,03
|
|ZOREN
|1,46
|34.977.234
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,56
|42.851.755
|% 1,59
|
|TSKB
|1,05
|13.306.205
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3057
|8,3474
|% 0,31
|
|Frank
|6,9796
|7,0216
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8015
|1,8105
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,90
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.465
|18,40
|
|Tam
|2.507
|2.529
|19,00
|
|Yarım
|1.223
|1.236
|9,30
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|-0,67
|