PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.834.160
|% 9,99
|SAYAS
|3,91
|3.266.508
|% 9,83
|MNDRS
|1,99
|119.287.098
|% 9,34
|BIZIM
|14,86
|60.117.313
|% 6,91
|PENGD
|3,71
|74.820.088
|% 6,61
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3059
|8,3476
|% 0,31
|Frank
|6,9761
|7,0181
|% 0,10
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,26
|Altın Gr.
|375
|375
|3,13
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|Tam
|2.510
|2.533
|22,90
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,33
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|-0,76
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem