***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:06
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847200
BIST
11:55105.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 538,76
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:556,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7984
En Düşük
6,7656
11:557,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:55375,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,48
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.141.735
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|37.254.818
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|3.610.073
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|7.301.770
|% 9,83
|
|BIZIM
|15,16
|85.656.995
|% 9,06
|
|RTALB
|25,22
|18.090.216
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.815.547
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.349
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,68
|1.667.772.052
|% 2,84
|
|GARAN
|7,79
|1.157.748.244
|% 1,96
|
|PGSUS
|59,10
|550.230.985
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,67
|352.368.762
|% 1,25
|
|ASELS
|30,22
|298.052.219
|% 0,47
|
|GARAN
|7,79
|1.157.748.244
|% 1,96
|
|THYAO
|12,68
|1.667.772.052
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|142.534.214
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|214.660.956
|% 0,90
|
|MNDRS
|1,96
|139.574.159
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3010
|8,3426
|% 0,25
|
|Frank
|6,9791
|7,0212
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,68
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,70
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,80
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|-0,05
|