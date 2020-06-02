***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 13:43
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848482
BIST
16:30107.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 478,33
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:306,7377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0723
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:307,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:30377,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,77
|Açılış
|: 377,22
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.410.023
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.608.872
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.260.709
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,21
|37.181.695
|% -7,55
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.347.983.399
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,74
|995.612.012
|% 8,07
|
|GARAN
|8,04
|873.084.167
|% 0,50
|
|THYAO
|12,63
|638.090.954
|% -1,02
|
|TUPRS
|89,25
|448.994.699
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,74
|995.612.012
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,40
|382.390.355
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,39
|321.825.599
|% 0,42
|
|AFYON
|2,97
|379.379.725
|% 5,32
|
|IHLGM
|1,30
|163.585.565
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4152
|8,4574
|% -0,75
|
|Frank
|6,9594
|7,0013
|% -1,38
|
|Riyal
|1,7866
|1,7956
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-24,50
|
|Tam
|2.517
|2.549
|-32,80
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,10
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,10
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|