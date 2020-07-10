***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:06
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858728
BIST
10:46113.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -1.798,98
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:466,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:467,7487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:46397,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.109.493
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|DITAS
|25,30
|3.490.829
|% 6,75
|
|RTALB
|36,00
|58.704.429
|% 5,57
|
|GLRYH
|13,99
|15.939.273
|% 5,03
|
|TSPOR
|6,24
|2.498.421
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|2.256.978
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|MEPET
|3,41
|1.720.815
|% -9,79
|
|PEKGY
|8,70
|10.795.307
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,09
|360.099.693
|% -3,24
|
|GARAN
|7,80
|274.268.607
|% -1,39
|
|THYAO
|11,53
|262.071.485
|% -0,17
|
|SISE
|6,28
|232.584.824
|% -1,57
|
|ASELS
|31,54
|178.913.187
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,09
|360.099.693
|% -3,24
|
|TSKB
|1,23
|91.092.242
|% -1,60
|
|KRDMD
|2,98
|137.151.572
|% -3,56
|
|ODAS
|2,59
|117.179.072
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,29
|92.798.113
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6195
|8,6627
|% -0,08
|
|Frank
|7,2582
|7,3019
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,18
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-1,00
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-0,90
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,50
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,59
|