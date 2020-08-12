***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:52
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868273
BIST
10:531.099
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -11,22
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
10:537,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1270
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3316
En Düşük
7,1827
10:538,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1316
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6185
En Düşük
8,4425
10:53456,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 13,29
|Açılış
|: 456,08
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:53
|FADE
|3,85
|347.397
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|10.478.869
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|7.596.374
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.678.940
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|NUGYO
|6,55
|10.145.868
|% -7,88
|
|RTALB
|48,86
|46.363.453
|% -7,81
|
|THYAO
|11,75
|905.078.245
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,03
|393.630.455
|% -1,93
|
|GARAN
|6,97
|347.529.912
|% -1,13
|
|ASELS
|17,54
|311.913.849
|% -3,09
|
|PGSUS
|50,75
|276.354.296
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,03
|393.630.455
|% -1,93
|
|THYAO
|11,75
|905.078.245
|% 1,21
|
|TSKB
|1,11
|69.886.264
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,12
|107.786.855
|% -1,40
|
|GARAN
|6,97
|347.529.912
|% -1,13
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3267
|7,3316
|% 1,76
|
|Euro
|8,6051
|8,6143
|% 1,55
|
|Sterlin
|9,5270
|9,5748
|% 1,66
|
|Frank
|7,9566
|8,0046
|% 1,67
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 1,67
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|27,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,29
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,38
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
10:53
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11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 17 kaybederek (% -1.00 ) 1, 010
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