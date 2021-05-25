***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:09
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937725
BIST
16:091.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,93
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.429
16:098,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4486
En Düşük
8,3771
16:0910,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1067
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3588
En Düşük
10,2454
16:09510,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,74
|Açılış
|: 510,10
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,96
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SAYAS
|30,80
|64.477.462
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|16.192.813
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.894.454
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.398.830
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.031.153
|% 9,93
|
|IDEAS
|71,10
|2.866.232
|% -10,00
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.663.065
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.309.029
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.445.494
|% -9,97
|
|GARAN
|8,09
|1.332.870.988
|% 0,12
|
|KARSN
|5,02
|813.948.459
|% -0,40
|
|EREGL
|18,87
|470.191.478
|% -1,87
|
|THYAO
|13,22
|445.650.032
|% -1,86
|
|KRDMD
|7,97
|429.615.514
|% -0,75
|
|GARAN
|8,09
|1.332.870.988
|% 0,12
|
|KARSN
|5,02
|813.948.459
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,95
|273.800.780
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,17
|253.263.829
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,15
|235.663.652
|% 0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4412
|8,4448
|% 0,67
|
|Euro
|10,3469
|10,3525
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8805
|11,9401
|% 0,34
|
|Frank
|9,3671
|9,4236
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2408
|2,2520
|% 0,47
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|0,02
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.355
|3.440
|20,58
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|9,95
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,33
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:23TIRE
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 382 adet işlem
-
16:22GSDDE
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 919, 578 adet işlem
-
16:21DYOBY
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 040 adet işlem
-
16:20MEGAP
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 895 adet işlem
-
16:20MEGAP
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 895 adet işlem