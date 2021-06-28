***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 16:42
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944505
BIST
16:401.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,41
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:408,7138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7098
16:4010,3915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0750
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3868
16:40500,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,94
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TKURU
|246,40
|6.216.998
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|47.859.747
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.760.305
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.840.588
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.429
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.297
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.837.741
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|872.614.986
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|THYAO
|14,03
|727.323.085
|% -1,75
|
|SASA
|29,06
|499.872.551
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,69
|433.025.025
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|343.419.556
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|872.614.986
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|358.559.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,69
|433.025.025
|% -1,76
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7109
|8,7138
|% -0,58
|
|Euro
|10,3868
|10,3915
|% -0,72
|
|Sterlin
|12,1047
|12,1654
|% -0,23
|
|Frank
|9,4605
|9,5174
|% -0,59
|
|Riyal
|2,3218
|2,3334
|% -0,35
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|-15,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-7,55
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,32
|