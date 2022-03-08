***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2022 11:26
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008067
BIST
12:532.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,26
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
12:5314,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1269
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:5315,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1533
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:53935,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,92
|Açılış
|: 935,56
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KOZAA
|25,52
|393.927.170
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.219.255.835
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|113.950.303
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,18
|131.094.352
|% 9,83
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|GWIND
|6,13
|43.498.081
|% -6,55
|
|USAK
|1,39
|34.114.615
|% -6,08
|
|SELVA
|17,92
|32.993.816
|% -4,48
|
|KONTR
|138,60
|146.340.202
|% -4,28
|
|AVHOL
|5,18
|8.027.163
|% -3,54
|
|KRDMD
|15,09
|3.436.545.605
|% 4,43
|
|THYAO
|26,08
|2.835.411.468
|% 0,69
|
|EREGL
|35,36
|1.612.970.417
|% 2,26
|
|KOZAL
|144,60
|1.219.255.835
|% 9,96
|
|GARAN
|11,80
|856.978.852
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,09
|3.436.545.605
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,68
|507.148.112
|% 1,10
|
|THYAO
|26,08
|2.835.411.468
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,13
|221.399.580
|% 1,43
|
|ODAS
|1,41
|103.082.209
|% 4,44
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4890
|14,5027
|% 0,91
|
|Euro
|15,7840
|15,8145
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,9553
|19,0504
|% 0,92
|
|Frank
|15,5496
|15,6433
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8525
|3,8718
|% 0,89
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,08
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.205
|6.299
|168,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,38
|
|Yarım
|2.981
|3.058
|80,00
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,06
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,30
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,36
|