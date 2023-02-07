***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:18
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110280
BIST
14:174.600
En Yüksek
|Değişim
|: -6,69%
|| -329,73
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1718,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1720,1673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0419
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:171.132,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.132,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KONYA
|2.964,50
|95.635.152
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.913.786
|% 10,00
|
|NUHCM
|113,80
|48.858.999
|% 9,74
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|CMENT
|68,80
|2.361.629
|% 7,84
|
|YEOTK
|54,00
|68.101.270
|% -10,00
|
|TMSN
|50,40
|34.924.681
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.200.759
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.729.901
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.734.985
|% -10,00
|
|THYAO
|130,50
|2.701.242.727
|% -6,72
|
|ASELS
|53,40
|2.305.289.047
|% -9,18
|
|KRDMD
|17,10
|2.091.604.988
|% -3,17
|
|TUPRS
|539,10
|1.446.922.115
|% -6,88
|
|KOZAL
|510,00
|1.446.625.365
|% -2,58
|
|KRDMD
|17,10
|2.091.604.988
|% -3,17
|
|EKGYO
|6,89
|499.397.201
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,34
|563.389.973
|% -6,08
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,23
|807.487.819
|% -5,99
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8287
|18,8336
|% 0,04
|
|Euro
|20,1594
|20,1660
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,5020
|22,6149
|% -0,28
|
|Frank
|20,2396
|20,3615
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.696
|7.745
|-43,00
|
|Yarım
|3.760
|3.790
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|1,34
|