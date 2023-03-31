***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 14:58
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130212
BIST
15:214.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,41
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2119,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2120,9204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:211.219,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.219,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EKSUN
|86,50
|36.828.759
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.630.188
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.842.948
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.310.716
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.692.325
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.042.661
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,09
|120.655.841
|% -9,91
|
|AKFYE
|17,31
|1.886.600.890
|% -8,89
|
|TUPRS
|540,90
|1.578.743.563
|% 0,35
|
|KOZAL
|21,38
|1.441.679.539
|% 2,10
|
|EREGL
|35,64
|1.350.077.576
|% -0,78
|
|ASTOR
|50,50
|1.315.641.843
|% -5,78
|
|SKBNK
|2,48
|542.723.581
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,31
|1.886.600.890
|% -8,89
|
|ISCTR
|13,26
|1.083.120.876
|% -1,92
|
|EKGYO
|6,26
|439.326.525
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,38
|1.441.679.539
|% 2,10
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1782
|19,1822
|% 0,08
|
|Euro
|20,9013
|20,9204
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,6541
|23,7728
|% -0,10
|
|Frank
|20,8403
|20,9658
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0951
|5,1207
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,09
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:34PCILT
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 142 adet işlem
-
15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de