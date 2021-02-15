***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2021 13:33
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1551 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909609
BIST
14:461.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,86
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:466,9729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0628
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
14:468,4639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4516
14:46408,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,87
|Açılış
|: 408,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:46
|VAKFN
|12,32
|12.366.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|136.215.475
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,00
|2.065.110.182
|% 1,25
|
|SASA
|37,58
|1.435.398.266
|% 9,18
|
|THYAO
|12,31
|940.415.778
|% 2,58
|
|TCELL
|17,00
|604.207.892
|% 1,98
|
|GARAN
|10,01
|554.720.829
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,74
|312.400.639
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,28
|231.205.596
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,54
|244.821.573
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|137.319.954
|% 0,00
|
|PETKM
|5,01
|432.414.155
|% 0,60
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9698
|6,9729
|% -0,89
|
|Euro
|8,4595
|8,4639
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,6701
|9,7186
|% -0,48
|
|Frank
|7,8014
|7,8484
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% -0,89
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-0,09
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.707
|2.776
|-19,56
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-9,46
|
|Çeyrek
|656
|671
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|0,82
|
Seans Raporu
14:46
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15:01INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 181.20 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 907 adet işlem
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15:00KSTUR
Yüzde 6.11 oranında artışla 210.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704 adet işlem
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, TKFEN
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 3 artarak (% 1.28 ) 1, 366
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, GEDIK, VAKFN, IZMDC, BALAT, MZHLD, EPLAS, INVEO, IEYHO, ERBOS