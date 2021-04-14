***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır. 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.Tescil sonrası esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.Saygılarımızla,Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.ŞBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKURULUŞ 21/03/1973 24/03/1973 48046 08/08/1975 15/08/1975 1976 19/01/1979 29/01/1979 726 01/10/1980 07/10/1980 998-28 25/03/1981 10/04/1981 22628 06/01/1983 18/01/1983 6733 24/04/1984 27/04/1984 9986 02/08/1984 07/08/1984 10966 28/03/1986 02/04/1986 14857-22-32 26/03/1987 31/03/1987 17353-6-25-26-28-29 03/02/1988 08/02/1988 19513 20/04/1990 30/04/1990 25156 05/11/1993 09/11/1993 34016 26/06/1995 03/07/1995 38196-11-28 14/06/1996 21/06/1996 40646 18/06/1997 24/06/1990 43176 28/06/1999 28/06/1999 48243-4-6-8-9-13-21-23-25-26-28-30-32 13/06/2000 19/06/2000 50696 06/11/2001 09/11/2001 54213-4-6-9-28-31 18/06/2002 24/06/2002 55763 12/06/2006 15/06/2006 65786 22/12/2008 25/12/2008 7214GEÇİCİ MADDE 22/12/2008 25/12/2008 75773-6-GEÇİCİ MADDE 28/05/2010 03/06/2010 75778-9-10-13-35 15/05/2012 23/05/2012 807416 02/04/2013 08/04/2013 82952-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-32-33-16-25-31-GEÇİCİ MADDE 23/05/2013 25/05/2013 83294-6 03/04/2017 06/04/2017 93006 02/04/2021 05/04/2021 10302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927966BIST