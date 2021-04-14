***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 15:19
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır. 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.Tescil sonrası esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Saygılarımızla,
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
KURULUŞ 21/03/1973 24/03/1973 4804
6 08/08/1975 15/08/1975 197
6 19/01/1979 29/01/1979 72
6 01/10/1980 07/10/1980 99
8-28 25/03/1981 10/04/1981 226
28 06/01/1983 18/01/1983 673
3 24/04/1984 27/04/1984 998
6 02/08/1984 07/08/1984 1096
6 28/03/1986 02/04/1986 1485
7-22-32 26/03/1987 31/03/1987 1735
3-6-25-26-28-29 03/02/1988 08/02/1988 1951
3 20/04/1990 30/04/1990 2515
6 05/11/1993 09/11/1993 3401
6 26/06/1995 03/07/1995 3819
6-11-28 14/06/1996 21/06/1996 4064
6 18/06/1997 24/06/1990 4317
6 28/06/1999 28/06/1999 4824
3-4-6-8-9-13-21-23-25-26-28-30-32 13/06/2000 19/06/2000 5069
6 06/11/2001 09/11/2001 5421
3-4-6-9-28-31 18/06/2002 24/06/2002 5576
3 12/06/2006 15/06/2006 6578
6 22/12/2008 25/12/2008 7214
GEÇİCİ MADDE 22/12/2008 25/12/2008 7577
3-6-GEÇİCİ MADDE 28/05/2010 03/06/2010 7577
8-9-10-13-35 15/05/2012 23/05/2012 8074
16 02/04/2013 08/04/2013 8295
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-32-33-16-25-31-GEÇİCİ MADDE 23/05/2013 25/05/2013 8329
4-6 03/04/2017 06/04/2017 9300
6 02/04/2021 05/04/2021 10302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927966
BIST