***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ek dosya ile bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913712BIST