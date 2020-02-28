***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.664.585.471 1.487.832.140Satışların Maliyeti20 -1.461.507.503 -1.256.251.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.077.968 231.580.741BRÜT KAR (ZARAR)20 203.077.968 231.580.741Genel Yönetim Giderleri21 -50.070.772 -42.416.015Pazarlama Giderleri21 -105.686.818 -98.857.932Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -14.302.642 -13.467.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 36.325.282 27.662.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.052.113 -23.320.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.290.905 81.181.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 5.371.748 6.508.616Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -9.745 -2.001.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 4.368.187 13.620.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.021.095 99.309.735Finansman Gelirleri24 7.529.704 10.268.163Finansman Giderleri24 -45.131.857 -73.043.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.418.942 36.533.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.260.890 12.682.399Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -451.192 -539.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 9.712.082 13.222.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.679.832 49.216.305DÖNEM KARI (ZARARI)34.679.832 49.216.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.679.832 49.216.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.357.357 123.983.195Dönem Karı (Zararı)34.679.832 49.216.305Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34.679.832 49.216.305Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.046.523 49.168.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 49.777.554 34.216.280Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler56.739 6.126Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler56.739 6.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.235.996 5.486.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.235.996 5.486.324Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler23 -5.084.993 -4.333.747Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.377.253 28.608.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.962.560 -2.894.724Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.339.813 31.503.535Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.813.383 9.151.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 3.349.552Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.349.552Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.368.187 -13.620.781İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -4.368.187 -13.620.781Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -9.260.890 -12.682.399Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-277.015 -173.679Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2 -2.580.126 3.153.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler544.701 1.242.025İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)544.701 1.242.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.453.761 -23.361.838Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.169.446 1.086.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.939.212 95.359.881İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.867.939 7.543.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.071.273 87.815.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.136.250 -701.611Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler741.863 507.129İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)741.863 507.129Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.390.563 2.368.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.180.129 -12.164.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.173.169 -11.874.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.960 -290.170Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.680.155 123.941.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.340.555 -3.895.510Vergi İadeleri (Ödemeleri)-589.779 511.327Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.607.536 3.425.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.329.561 -48.855.543Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri478.778 5.832.442Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri478.778 5.832.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.532.528 -67.606.418Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.538.402 -66.175.250Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.994.126 -1.431.168Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-298.457 2.404.277İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler16.988 1.181.224Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-315.445 1.223.053Alınan Temettüler5 10.719.208 7.619.432Alınan Faiz6.962.560 2.894.724FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.904.344 -75.270.860Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri204.211.641 287.374.692Kredilerden Nakit Girişleri204.211.641 287.374.692Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.846.281 -299.245.392Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.892.675 -299.245.392Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları46.394İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.784.085 -9.885.246Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.900.884Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-3.349.552Ödenen Temettüler5 -20.212.118 -19.541.399Ödenen Faiz-32.372.617 -30.623.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.782.574 -143.208Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi480.514 6.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.263.088 -136.698DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.193.004 1.329.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.456.092 1.193.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.456.092 1.193.004Ticari Alacaklar370.032.551 292.348.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 358.117.229 283.012.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.915.322 9.335.196Diğer Alacaklar2.600.161 6.517.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 66.411 83.399İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.533.750 6.433.961Stoklar8 157.745.936 169.199.697Peşin Ödenmiş Giderler9 5.620.707 3.451.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.620.707 3.451.261Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 87.351Diğer Dönen Varlıklar18 28.871.730 35.429.115İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.871.730 35.429.115ARA TOPLAM580.414.528 508.138.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR580.414.528 508.138.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 85.837.114 46.114.555Diğer Alacaklar13.359 13.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 120.655.150 83.320.562Maddi Duran Varlıklar10.a 753.717.617 751.713.962Arazi ve Arsalar183.225.000 162.713.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.640.000 13.344.008Binalar92.043.235 80.397.486Tesis, Makine ve Cihazlar446.856.908 449.717.529Taşıtlar790.593 501.615Mobilya ve Demirbaşlar9.781.236 10.659.698Yapılmakta Olan Yatırımlar6.380.645 34.380.126Kullanım Hakkı Varlıkları10.b 2.565.460Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.186.648 2.826.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.186.648 2.826.000Peşin Ödenmiş Giderler9 585.228 269.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler585.228 269.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR968.560.576 884.258.221TOPLAM VARLIKLAR1.548.975.104 1.392.396.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 31.228.891 65.255.444İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.228.891 65.255.444Banka Kredileri31.228.891 65.255.444Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 36.066.746 40.841.356İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.066.746 40.841.356Banka Kredileri34.251.409 40.841.356Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.815.337Diğer Finansal Yükümlülükler46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.394Ticari Borçlar389.599.442 349.291.785İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 42.874.119 25.628.099İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 346.725.323 323.663.686Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.270.967 1.803.146Diğer Borçlar11.662.231 12.764.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 8.070.235 9.914.320İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.591.996 2.850.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.053 2.391.616İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.053 2.391.616Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 51.237Kısa Vadeli Karşılıklar670.613 308.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 670.613 308.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 26.980 20.018İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.980 20.018ARA TOPLAM471.573.317 472.727.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER471.573.317 472.727.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 85.306.202 25.555.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar85.306.202 25.555.556Banka Kredileri84.586.318 25.555.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar719.884Ticari Borçlar29.837.820 49.739.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.837.820 49.739.044Uzun Vadeli Karşılıklar27.321.115 22.965.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 27.321.115 22.965.781Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 36.689.516 39.968.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.154.653 138.229.245TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER650.727.970 610.956.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar898.247.134 781.440.227Ödenmiş Sermaye19 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları19 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)440.217.395 352.043.990Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)339.409.227 327.487.629Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 353.044.854 338.600.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.635.627 -11.112.581Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar44.384.831 5.838.102Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 56.423.337 18.718.259Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.133.658 7.797.614Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar9.133.658 7.797.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler62.790.880 60.800.423Yasal Yedekler19 62.790.880 60.800.423Diğer Özkaynak Payları-1.768.324Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları291.729.092 250.117.294Net Dönem Karı veya Zararı34.679.832 49.216.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR898.247.134 781.440.227TOPLAM KAYNAKLAR1.548.975.104 1.392.396.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 18.139.069 44.991.591 315.035.508 0 0 4.449.877 4.449.877 59.129.038 212.121.181 47.082.544 259.203.725 699.282.749 699.282.749Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 212.121.181 47.082.544 259.203.725 699.282.749 0 699.282.749Transferler-11.204.637 -11.204.637 -341.710 -11.546.347 0 0 0 58.628.891 -47.082.544 11.546.347 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.088.425 0 -1.301.007 0 86.787.418 0 0 -11.959.257 0 -26.273.332 48.554.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.347.737 0 3.347.737 0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 101.118.871 0 101.118.871Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 49.216.305 49.216.305Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.088.425 -1.301.007 86.787.418 -11.959.257 -26.273.332 48.554.829 0 0 3.347.737 3.347.737 0 51.902.566 51.902.566Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.778 -20.632.778 -18.961.393 -18.961.393Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 781.440.227Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227Transferler-15.995.163 -15.995.163 -542.907 -16.538.070 0 0 0 65.754.375 -49.216.305 16.538.070 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.439.807 0 -2.523.046 0 27.916.761 0 0 39.089.636 0 37.705.078 104.711.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.044 0 1.336.044 0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 140.727.351 0 140.727.351Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 34.679.832 34.679.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.439.807 -2.523.046 27.916.761 39.089.636 37.705.078 104.711.475 0 0 1.336.044 1.336.044 0 106.047.519 106.047.519Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -1.768.324 0 -1.768.324 -1.768.324Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)34.679.832 49.216.305DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar104.711.475 48.554.829Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 35.485.821 110.110.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.153.808 -1.626.259Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar39.089.636 -11.959.257Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -628.105 -361.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 39.717.741 -11.597.500Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 39.722.559 -27.567.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.432.733 -20.402.644Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -5.046.014 -22.022.106Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 630.762 325.252Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi25 -2.017.481 1.294.210Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.336.044 3.347.737Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.336.044 3.347.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 1.336.044 3.347.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.047.519 51.902.566TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.727.351 101.118.871Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları140.727.351 101.118.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823134BIST