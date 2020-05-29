***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 506.893.746 379.180.858Satışların Maliyeti11 -430.922.165 -325.851.557TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.971.581 53.329.301BRÜT KAR (ZARAR)11 75.971.581 53.329.301Genel Yönetim Giderleri12 -12.972.081 -12.025.968Pazarlama Giderleri12 -32.365.960 -28.012.797Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -3.288.497 -3.318.611Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 11.888.145 29.570.777Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.882.858 -4.842.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.350.330 34.700.141Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 4.920.106 5.251.310Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -7.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 4.161.132 264.550FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.431.568 40.208.558Finansman Gelirleri15 1.306.405 1.414.621Finansman Giderleri15 -13.819.070 -20.762.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.918.903 20.861.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.494.244 -3.331.608Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -394.799 -239.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -3.099.445 -3.091.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.424.659 17.529.410DÖNEM KARI (ZARARI)27.424.659 17.529.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları27.424.659 17.529.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.673.843 209.584Dönem Karı (Zararı)27.424.659 17.529.410Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.424.659 17.529.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.637.274 25.560.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 12.857.840 11.369.308Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler211.114 -68.534Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 211.114 -68.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.396.421 2.495.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.396.421 2.495.866Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -4.919.379 -5.084.994Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.848.731 7.841.827Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-628.037 -1.382.742Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.476.768 9.224.569Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler249.566 6.495.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.161.132 -264.550İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -4.161.132 -264.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.494.244 3.331.608Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-727 -158.872Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-727 -158.872Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-339.404 -397.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.540.333 -43.131.420Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.478.958 -17.947.285İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.102.775 -13.903.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.376.183 -4.044.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-176.217 -3.847.357İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.217 -3.847.357Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.985.828 11.038.520Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.649.556 834.034Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.887.247 -36.119.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.875.418 -2.314.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.762.665 -33.804.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-142.907 458.047Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.327.065 4.090.049İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.327.065 4.090.049Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-792 720.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.619.499 -2.359.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.592.940 -2.340.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.559 -18.749Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.478.400 -41.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-766.539 -1.077.102Vergi İadeleri (Ödemeleri)-479.320 -557.067Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)50.416 1.885.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.499.074 -971.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.646 358.111Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.646 358.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.802.196 -1.899.520Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.878.050 -1.520.141Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-924.146 -379.379Verilen Nakit Avans ve Borçlar-44.007.289 -531.180İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-44.007.289 -531.180Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.319.272 -282.023Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.319.272 -282.023Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz628.037 1.382.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.088.292 12.783.449Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.668.690 30.499.843Kredilerden Nakit Girişleri58.668.690 30.499.843Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.002.613 -3.888.889Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.002.333 -3.888.889Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-280İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış892.345İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.013.511Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-379.608 -1.039.666Ödenen Temettüler-4.050.000Ödenen Faiz-6.040.522 -8.774.328YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.084.625 12.021.163Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.096 314.705NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.072.529 12.335.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.456.092 1.193.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.551.898 0 -11.695.817 0 322.856.081 0 0 5.329.640 0 26.236.399 354.422.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.341.013 0 8.341.013 62.790.880 0 0 0 279.376.569 17.529.410 296.905.979 783.924.593 0 783.924.593Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler-4.061.192 -4.061.192 -300.942 -4.362.134 0 0 0 39.041.966 -34.679.832 4.362.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -391.705 0 -391.705 0 0 29.562 0 8.916.443 8.554.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.671 0 1.418.671 0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 37.397.630 0 37.397.630Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 27.424.659 27.424.659Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-391.705 -391.705 29.562 8.916.443 8.554.300 0 0 1.418.671 1.418.671 0 9.972.971 9.972.971Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.983.662 0 -14.027.332 0 334.956.330 0 0 44.113.451 0 65.339.780 444.409.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.552.329 0 10.552.329 64.510.334 -1.768.324 0 0 309.609.508 27.424.659 337.034.167 916.202.668 0 916.202.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.424.659 17.529.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.554.299 6.563.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-489.633 -729.045Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar29.562 -371.232Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -172.334 -364.791Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar5 201.896 -6.441Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 9.385.729 7.913.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-371.359 -249.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 97.927 145.809Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -469.286 -395.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.418.672 543.399Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.418.672 543.399Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 1.418.672 543.399DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.972.971 7.107.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.397.630 24.636.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.397.630 24.636.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847790BIST