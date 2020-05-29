***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:26
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 506.893.746 379.180.858
Satışların Maliyeti
11 -430.922.165 -325.851.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.971.581 53.329.301
BRÜT KAR (ZARAR)
11 75.971.581 53.329.301
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.972.081 -12.025.968
Pazarlama Giderleri
12 -32.365.960 -28.012.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -3.288.497 -3.318.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.888.145 29.570.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.882.858 -4.842.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.350.330 34.700.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.920.106 5.251.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -7.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 4.161.132 264.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.431.568 40.208.558
Finansman Gelirleri
15 1.306.405 1.414.621
Finansman Giderleri
15 -13.819.070 -20.762.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.918.903 20.861.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.494.244 -3.331.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -394.799 -239.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.099.445 -3.091.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.424.659 17.529.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.424.659 17.529.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.424.659 17.529.410
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.673.843 209.584
Dönem Karı (Zararı)
27.424.659 17.529.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.424.659 17.529.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.637.274 25.560.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 12.857.840 11.369.308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
211.114 -68.534
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 211.114 -68.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.396.421 2.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.396.421 2.495.866
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.919.379 -5.084.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.848.731 7.841.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-628.037 -1.382.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.476.768 9.224.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
249.566 6.495.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.161.132 -264.550
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.161.132 -264.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.494.244 3.331.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-727 -158.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-727 -158.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-339.404 -397.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.540.333 -43.131.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.478.958 -17.947.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.102.775 -13.903.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.376.183 -4.044.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.217 -3.847.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.217 -3.847.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.985.828 11.038.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.649.556 834.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.887.247 -36.119.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.875.418 -2.314.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.762.665 -33.804.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-142.907 458.047
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.327.065 4.090.049
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.327.065 4.090.049
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-792 720.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.619.499 -2.359.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.592.940 -2.340.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.559 -18.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.478.400 -41.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-766.539 -1.077.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-479.320 -557.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.416 1.885.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.499.074 -971.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.646 358.111
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.646 358.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.802.196 -1.899.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.878.050 -1.520.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-924.146 -379.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-44.007.289 -531.180
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-44.007.289 -531.180
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.319.272 -282.023
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.319.272 -282.023
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
628.037 1.382.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.088.292 12.783.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.668.690 30.499.843
Kredilerden Nakit Girişleri
58.668.690 30.499.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.002.613 -3.888.889
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.002.333 -3.888.889
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-280
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
892.345
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.013.511
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-379.608 -1.039.666
Ödenen Temettüler
-4.050.000
Ödenen Faiz
-6.040.522 -8.774.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.084.625 12.021.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.096 314.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.072.529 12.335.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.551.898 0 -11.695.817 0 322.856.081 0 0 5.329.640 0 26.236.399 354.422.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.341.013 0 8.341.013 62.790.880 0 0 0 279.376.569 17.529.410 296.905.979 783.924.593 0 783.924.593
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-4.061.192 -4.061.192 -300.942 -4.362.134 0 0 0 39.041.966 -34.679.832 4.362.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -391.705 0 -391.705 0 0 29.562 0 8.916.443 8.554.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.671 0 1.418.671 0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 37.397.630 0 37.397.630
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 27.424.659 27.424.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-391.705 -391.705 29.562 8.916.443 8.554.300 0 0 1.418.671 1.418.671 0 9.972.971 9.972.971
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.983.662 0 -14.027.332 0 334.956.330 0 0 44.113.451 0 65.339.780 444.409.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.552.329 0 10.552.329 64.510.334 -1.768.324 0 0 309.609.508 27.424.659 337.034.167 916.202.668 0 916.202.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.424.659 17.529.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.554.299 6.563.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-489.633 -729.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
29.562 -371.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -172.334 -364.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5 201.896 -6.441
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 9.385.729 7.913.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-371.359 -249.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 97.927 145.809
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -469.286 -395.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.418.672 543.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.418.672 543.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 1.418.672 543.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.972.971 7.107.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.397.630 24.636.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.397.630 24.636.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847790
BIST