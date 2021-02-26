***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 23:29
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.028.470.217 1.664.585.471
Satışların Maliyeti
20 -1.766.359.332 -1.461.507.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.110.885 203.077.968
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
20 262.110.885 203.077.968
Genel Yönetim Giderleri
21 -55.110.768 -50.070.772
Pazarlama Giderleri
21 -136.957.881 -105.686.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -16.119.006 -14.302.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 32.994.068 36.325.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -26.826.252 -16.052.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.091.046 53.290.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.366.603 5.371.748
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -9.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.746.034 4.368.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.203.683 63.021.095
Finansman Gelirleri
24 13.893.115 7.529.704
Finansman Giderleri
24 -69.457.325 -45.131.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.639.473 25.418.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.547.980 9.260.890
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -606.104 -451.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 11.154.084 9.712.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.187.453 34.679.832
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.187.453 34.679.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.187.453 34.679.832
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.872.831 60.357.357
Dönem Karı (Zararı)
40.187.453 34.679.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.187.453 34.679.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.046.971 68.046.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 51.604.418 49.777.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
164.322 56.739
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 164.322 56.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.815.993 5.235.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.815.993 5.235.996
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.919.379 -5.084.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.489.686 27.377.253
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.299.613 -6.962.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.789.299 34.339.813
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-24.747.557 4.813.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.746.034 -4.368.187
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -15.746.034 -4.368.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -10.547.980 -9.260.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-319.662 -277.015
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-319.662 -277.015
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
253.164 -223.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-117.586.567 -40.046.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.475.893 -73.482.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.078.485 -70.901.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.602.592 -2.580.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.396 544.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.096.396 544.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.084.937 11.453.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.773.665 -2.169.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.919.012 19.939.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.144.662 15.867.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.774.350 4.071.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.188.507 1.136.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.708.290 741.863
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.708.290 741.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.087 -2.390.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.540.902 4.180.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.559.751 4.173.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.849 6.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.352.143 62.680.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.827.704 -4.340.555
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-384.256 -589.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.691.272 2.607.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.926.396 2.329.561
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.051.587 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.276 478.778
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.276 478.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.122.954 -15.532.528
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.609.936 -12.538.402
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.513.018 -2.994.126
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-31.399.485 -298.457
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-28.892.269 16.988
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.507.216 -315.445
Alınan Temettüler
6.887.567 10.719.208
Ödenen Faiz
6.299.613 6.962.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.709.447 -48.904.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.560.229 204.211.641
Kredilerden Nakit Girişleri
323.560.229 204.211.641
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-162.303.651 -191.846.281
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-162.303.651 -191.892.675
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 46.394
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.121.148 -3.784.085
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.124.635 -4.900.884
Ödenen Temettüler
5 -16.266.019 -20.212.118
Ödenen Faiz
-39.035.329 -32.372.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.089.780 13.782.574
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
995.473 480.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.094.307 14.263.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
361.785 15.456.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 361.785 15.456.092
Ticari Alacaklar
493.730.536 370.032.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 489.417.806 358.117.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.312.730 11.915.322
Diğer Alacaklar
11.979.650 2.600.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.396.180 66.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.583.470 2.533.750
Stoklar
8 216.830.873 157.745.936
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.847.042 5.620.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.847.042 5.620.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 87.351
Diğer Dönen Varlıklar
18 40.487.046 28.871.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.487.046 28.871.730
ARA TOPLAM
766.236.932 580.414.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
766.236.932 580.414.528
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
27 187.912.982 85.837.114
Diğer Alacaklar
18.575.859 13.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.562.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 182.937.923 120.655.150
Maddi Duran Varlıklar
10.a 748.597.403 753.717.617
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.045.311 14.640.000
Binalar
100.332.512 92.043.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
426.957.150 446.856.908
Taşıtlar
623.151 790.593
Mobilya ve Demirbaşlar
13.072.293 9.781.236
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.341.986 6.380.645
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.b 3.036.776 2.565.460
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.825.241 5.186.648
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.825.241 5.186.648
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.092.444 585.228
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.092.444 585.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.152.978.628 968.560.576
TOPLAM VARLIKLAR
1.919.215.560 1.548.975.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 187.878.293 31.228.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
187.878.293 31.228.891
Banka Kredileri
187.878.293 31.228.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 41.956.376 36.066.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.956.376 36.066.746
Banka Kredileri
40.449.917 34.251.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.506.459 1.815.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.394 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.394 46.394
Ticari Borçlar
441.564.165 389.599.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 56.797.551 42.874.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 384.766.614 346.725.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.875.430 2.270.967
Diğer Borçlar
18.425.450 11.662.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 6.125.164 8.070.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.300.286 3.591.996
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.140 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.140 1.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 134.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.047.758 670.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.047.758 670.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 45.825 26.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.825 26.980
ARA TOPLAM
694.997.328 471.573.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.997.328 471.573.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 78.891.714 85.306.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
78.891.714 85.306.202
Banka Kredileri
77.400.855 84.586.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.490.859 719.884
Ticari Borçlar
18.485.589 29.837.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.485.589 29.837.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.169.930 27.321.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 36.169.930 27.321.115
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 29.057.195 36.689.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.604.428 179.154.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
857.601.756 650.727.970
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.061.613.804 898.247.134
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
559.683.646 440.217.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
317.157.291 339.409.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 336.915.821 353.044.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.758.530 -13.635.627
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
89.079.638 44.384.831
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 153.446.717 56.423.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.102.327 9.133.658
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.102.327 9.133.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.510.334 62.790.880
Yasal Yedekler
19 64.510.334 62.790.880
Diğer Özkaynak Payları
-1.326.243 -1.768.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
321.991.686 291.729.092
Net Dönem Karı veya Zararı
40.187.453 34.679.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.061.613.804 898.247.134
TOPLAM KAYNAKLAR
1.919.215.560 1.548.975.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 781.440.227
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227
Transferler
-15.995.163 -15.995.163 -542.907 -16.538.070 0 0 0 65.754.375 -49.216.305 16.538.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.439.807 0 -2.523.046 0 27.916.761 0 0 39.089.636 0 37.705.078 104.711.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.044 0 1.336.044 0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 140.727.351 0 140.727.351
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 34.679.832 34.679.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.439.807 -2.523.046 27.916.761 39.089.636 37.705.078 104.711.475 0 0 1.336.044 1.336.044 0 106.047.519 106.047.519
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -1.768.324 0 0 -1.768.324 -1.768.324
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-16.129.033 -16.129.033 -615.279 -16.744.312 0 0 0 51.424.144 -34.679.832 16.744.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.122.903 0 -6.122.903 0 0 45.310.086 0 97.023.380 136.210.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.968.669 0 5.968.669 0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 182.366.685 0 182.366.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 40.187.453 40.187.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.122.903 -6.122.903 45.310.086 97.023.380 136.210.563 0 0 5.968.669 5.968.669 0 142.179.232 142.179.232
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 442.081 0 442.081 442.081
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.187.453 34.679.832
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
136.210.563 104.711.475
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 35.485.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.653.628 -3.153.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
45.310.086 39.089.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -1.304.894 -628.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 46.614.980 39.717.741
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 102.075.868 39.722.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.521.763 -6.432.733
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 0 -5.046.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 1.530.725 630.762
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 -5.052.488 -2.017.481
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.968.669 1.336.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.968.669 1.336.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 5.968.669 1.336.044
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.179.232 106.047.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.366.685 140.727.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.366.685 140.727.351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913711
BIST