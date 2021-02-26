***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.028.470.217 1.664.585.471Satışların Maliyeti20 -1.766.359.332 -1.461.507.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)262.110.885 203.077.968Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)20 262.110.885 203.077.968Genel Yönetim Giderleri21 -55.110.768 -50.070.772Pazarlama Giderleri21 -136.957.881 -105.686.818Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -16.119.006 -14.302.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 32.994.068 36.325.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -26.826.252 -16.052.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.091.046 53.290.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 9.366.603 5.371.748Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -9.745Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 15.746.034 4.368.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.203.683 63.021.095Finansman Gelirleri24 13.893.115 7.529.704Finansman Giderleri24 -69.457.325 -45.131.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.639.473 25.418.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.547.980 9.260.890Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -606.104 -451.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 11.154.084 9.712.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.187.453 34.679.832DÖNEM KARI (ZARARI)40.187.453 34.679.832Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.187.453 34.679.832Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.872.831 60.357.357Dönem Karı (Zararı)40.187.453 34.679.832Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.187.453 34.679.832Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.046.971 68.046.523Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 51.604.418 49.777.554Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler164.322 56.739Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3 164.322 56.739Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.815.993 5.235.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.815.993 5.235.996Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler23 -4.919.379 -5.084.993Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.489.686 27.377.253Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.299.613 -6.962.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.789.299 34.339.813Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-24.747.557 4.813.383Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-15.746.034 -4.368.187İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -15.746.034 -4.368.187Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -10.547.980 -9.260.890Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-319.662 -277.015Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-319.662 -277.015Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler253.164 -223.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-117.586.567 -40.046.200Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.475.893 -73.482.107İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-117.078.485 -70.901.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.602.592 -2.580.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.096.396 544.701İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.096.396 544.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.084.937 11.453.761Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.773.665 -2.169.446Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.919.012 19.939.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.144.662 15.867.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.774.350 4.071.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.188.507 1.136.250Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.708.290 741.863İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.708.290 741.863Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.087 -2.390.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.540.902 4.180.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.559.751 4.173.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.849 6.960Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.352.143 62.680.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -5.827.704 -4.340.555Vergi İadeleri (Ödemeleri)-384.256 -589.779Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.691.272 2.607.536YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.926.396 2.329.561İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3.051.587 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.276 478.778Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.276 478.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.122.954 -15.532.528Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.609.936 -12.538.402Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.513.018 -2.994.126Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-31.399.485 -298.457İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-28.892.269 16.988Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.507.216 -315.445Alınan Temettüler6.887.567 10.719.208Ödenen Faiz6.299.613 6.962.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.709.447 -48.904.344Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri323.560.229 204.211.641Kredilerden Nakit Girişleri323.560.229 204.211.641Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.303.651 -191.846.281Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.303.651 -191.892.675Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 46.394İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.121.148 -3.784.085Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.124.635 -4.900.884Ödenen Temettüler5 -16.266.019 -20.212.118Ödenen Faiz-39.035.329 -32.372.617YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.089.780 13.782.574Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi995.473 480.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.094.307 14.263.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.456.092 1.193.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ361.785 15.456.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 361.785 15.456.092Ticari Alacaklar493.730.536 370.032.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 489.417.806 358.117.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.312.730 11.915.322Diğer Alacaklar11.979.650 2.600.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 10.396.180 66.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.583.470 2.533.750Stoklar8 216.830.873 157.745.936Peşin Ödenmiş Giderler9 2.847.042 5.620.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.847.042 5.620.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 87.351Diğer Dönen Varlıklar18 40.487.046 28.871.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.487.046 28.871.730ARA TOPLAM766.236.932 580.414.528TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR766.236.932 580.414.528DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 187.912.982 85.837.114Diğer Alacaklar18.575.859 13.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 18.562.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 182.937.923 120.655.150Maddi Duran Varlıklar10.a 748.597.403 753.717.617Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.045.311 14.640.000Binalar100.332.512 92.043.235Tesis, Makine ve Cihazlar426.957.150 446.856.908Taşıtlar623.151 790.593Mobilya ve Demirbaşlar13.072.293 9.781.236Yapılmakta Olan Yatırımlar10.341.986 6.380.645Kullanım Hakkı Varlıkları10.b 3.036.776 2.565.460Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 8.825.241 5.186.648Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.825.241 5.186.648Peşin Ödenmiş Giderler9 3.092.444 585.228İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.092.444 585.228TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.152.978.628 968.560.576TOPLAM VARLIKLAR1.919.215.560 1.548.975.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 187.878.293 31.228.891İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar187.878.293 31.228.891Banka Kredileri187.878.293 31.228.891Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 41.956.376 36.066.746İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.956.376 36.066.746Banka Kredileri40.449.917 34.251.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.506.459 1.815.337Diğer Finansal Yükümlülükler46.394 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.394 46.394Ticari Borçlar441.564.165 389.599.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 56.797.551 42.874.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 384.766.614 346.725.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.875.430 2.270.967Diğer Borçlar18.425.450 11.662.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 6.125.164 8.070.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 12.300.286 3.591.996Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.140 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 23.140 1.053Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 134.497Kısa Vadeli Karşılıklar1.047.758 670.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.047.758 670.613Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 45.825 26.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.825 26.980ARA TOPLAM694.997.328 471.573.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER694.997.328 471.573.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 78.891.714 85.306.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar78.891.714 85.306.202Banka Kredileri77.400.855 84.586.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.490.859 719.884Ticari Borçlar18.485.589 29.837.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 18.485.589 29.837.820Uzun Vadeli Karşılıklar36.169.930 27.321.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 36.169.930 27.321.115Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 29.057.195 36.689.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.604.428 179.154.653TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER857.601.756 650.727.970ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.061.613.804 898.247.134Ödenmiş Sermaye19 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları19 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)559.683.646 440.217.395Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)317.157.291 339.409.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 336.915.821 353.044.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.758.530 -13.635.627Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar89.079.638 44.384.831Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 153.446.717 56.423.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.102.327 9.133.658Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.102.327 9.133.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.510.334 62.790.880Yasal Yedekler19 64.510.334 62.790.880Diğer Özkaynak Payları-1.326.243 -1.768.324Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları321.991.686 291.729.092Net Dönem Karı veya Zararı40.187.453 34.679.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.061.613.804 898.247.134TOPLAM KAYNAKLAR1.919.215.560 1.548.975.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 781.440.227Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227Transferler-15.995.163 -15.995.163 -542.907 -16.538.070 0 0 0 65.754.375 -49.216.305 16.538.070 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.439.807 0 -2.523.046 0 27.916.761 0 0 39.089.636 0 37.705.078 104.711.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.044 0 1.336.044 0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 140.727.351 0 140.727.351Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 34.679.832 34.679.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.439.807 -2.523.046 27.916.761 39.089.636 37.705.078 104.711.475 0 0 1.336.044 1.336.044 0 106.047.519 106.047.519Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -1.768.324 0 0 -1.768.324 -1.768.324Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler-16.129.033 -16.129.033 -615.279 -16.744.312 0 0 0 51.424.144 -34.679.832 16.744.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.122.903 0 -6.122.903 0 0 45.310.086 0 97.023.380 136.210.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.968.669 0 5.968.669 0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 182.366.685 0 182.366.685Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 40.187.453 40.187.453Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.122.903 -6.122.903 45.310.086 97.023.380 136.210.563 0 0 5.968.669 5.968.669 0 142.179.232 142.179.232Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 442.081 0 442.081 442.081Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.187.453 34.679.832DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar136.210.563 104.711.475Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 35.485.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.653.628 -3.153.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar45.310.086 39.089.636Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -1.304.894 -628.105Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 46.614.980 39.717.741Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 102.075.868 39.722.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.521.763 -6.432.733Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 0 -5.046.014Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 1.530.725 630.762Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi25 -5.052.488 -2.017.481Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.968.669 1.336.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5.968.669 1.336.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 5.968.669 1.336.044DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.179.232 106.047.519TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.366.685 140.727.351Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları182.366.685 140.727.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913711BIST