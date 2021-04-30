***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 556.032.252 506.893.746Satışların Maliyeti11 -471.554.037 -430.922.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.478.215 75.971.581BRÜT KAR (ZARAR)11 84.478.215 75.971.581Genel Yönetim Giderleri12 -15.239.432 -12.972.081Pazarlama Giderleri12 -40.260.696 -32.365.960Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -4.345.411 -3.288.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 26.644.117 11.888.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.901.435 -4.882.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.375.358 34.350.330Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 9.802.817 4.920.106Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 3.182.441 4.161.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.360.616 43.431.568Finansman Gelirleri15 2.658.280 1.306.405Finansman Giderleri15 -24.786.888 -13.819.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.232.008 30.918.903Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.623.972 -3.494.244Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -586.319 -394.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -3.037.653 -3.099.445SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.608.036 27.424.659DÖNEM KARI (ZARARI)32.608.036 27.424.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.608.036 27.424.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.043.791 -6.673.843Dönem Karı (Zararı)32.608.036 27.424.659Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.608.036 27.424.659Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.218.471 17.637.274Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 13.748.248 12.857.840Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler62.385 211.114Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 62.385 211.114Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.991.903 5.396.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.991.903 5.396.421Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -8.352.016 -4.919.379Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.845.710 4.848.731Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.653.332 -628.037Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.499.042 5.476.768Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.976.540 249.566Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.182.441 -4.161.132İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -3.182.441 -4.161.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.623.972 3.494.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.232 -727Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -52.232 -727Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-490.518 -339.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.367.834 -50.540.333Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.019.673 -73.478.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.171.901 -72.102.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)152.228 -1.376.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-930.538 -176.217İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-930.538 -176.217Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.118.981 -9.985.828Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.384 2.649.556Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.674.782 31.887.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.987.689 -1.875.418İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)79.662.471 33.762.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)520.094 -142.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler891.204 1.327.065İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)891.204 1.327.065Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)109.852 -792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.509.958 -2.619.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.476.751 -2.592.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-33.207 -26.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.458.673 -5.478.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.663.695 -766.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)-751.187 -479.320Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 50.416YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.168.849 -50.499.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.232 1.646Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.232 1.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.808.613 -5.802.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.872.810 -4.878.050Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-935.803 -924.146Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.734.592 -44.007.289İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.734.592 -44.007.289Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.331.208 -1.319.272Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.331.208 -1.319.272Alınan Faiz2.653.332 628.037FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.679.860 44.088.292Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.197.003 58.668.690Kredilerden Nakit Girişleri97.197.003 58.668.690Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.929.946 -5.002.613Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.929.946 -5.002.333Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -280İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.292.363 892.345Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.590.679 -379.608Ödenen Temettüler-5.870.075 -4.050.000Ödenen Faiz-11.193.800 -6.040.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.195.082 -13.084.625Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi100.794 12.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.295.876 -13.072.529DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ361.785 15.456.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.657.661 2.383.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.657.661 361.785Ticari Alacaklar514.071.543 493.730.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 509.911.041 489.417.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.160.502 4.312.730Diğer Alacaklar35.597.905 11.979.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 33.185.577 10.396.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.412.328 1.583.470Stoklar279.949.854 216.830.873Peşin Ödenmiş Giderler2.831.658 2.847.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.831.658 2.847.042Diğer Dönen Varlıklar47.454.315 40.487.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 47.454.315 40.487.046ARA TOPLAM887.562.936 766.236.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR887.562.936 766.236.932DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 182.584.300 187.912.982Diğer Alacaklar16.513.359 18.575.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 16.500.000 18.562.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 178.395.253 182.937.923Maddi Duran Varlıklar7.a 743.323.906 748.597.403Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.854.641 14.045.311Binalar99.392.411 100.332.512Tesis, Makine ve Cihazlar420.808.800 426.957.150Taşıtlar581.290 623.151Mobilya ve Demirbaşlar12.657.099 13.072.293Yapılmakta Olan Yatırımlar12.804.665 10.341.986Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 15.241.459 3.036.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.525.349 8.825.241Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.525.349 8.825.241Peşin Ödenmiş Giderler5.423.652 3.092.444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.423.652 3.092.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.151.007.278 1.152.978.628TOPLAM VARLIKLAR2.038.570.214 1.919.215.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar181.374.293 187.878.293İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar181.374.293 187.878.293Banka Kredileri8 181.374.293 187.878.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 45.201.216 41.956.376İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.201.216 41.956.376Banka Kredileri41.245.749 40.449.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.955.467 1.506.459Diğer Finansal Yükümlülükler46.672 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.672 46.394Ticari Borçlar516.250.675 441.564.165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 46.998.216 56.797.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar469.252.459 384.766.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.081.239 3.875.430Diğer Borçlar33.511.454 18.425.450İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 20.319.964 6.125.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.191.490 12.300.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.992 23.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.992 23.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 575.733 134.497Kısa Vadeli Karşılıklar1.399.937 1.047.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.399.937 1.047.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.616 45.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.616 45.825ARA TOPLAM785.586.827 694.997.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER785.586.827 694.997.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 103.513.542 78.891.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 103.513.542 78.891.714Banka Kredileri91.608.548 77.400.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.904.994 1.490.859Ticari Borçlar13.401.268 18.485.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.401.268 18.485.589Uzun Vadeli Karşılıklar37.022.315 36.169.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar37.022.315 36.169.930Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 31.716.000 29.057.195TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.653.125 162.604.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER971.239.952 857.601.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.067.330.262 1.061.613.804Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)549.888.452 559.683.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)312.777.750 317.157.291Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 332.985.936 336.915.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.208.186 -19.758.530Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar88.726.233 89.079.638Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 148.384.469 153.446.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.339.565 15.102.327Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar17.339.565 15.102.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.621.303 64.510.334Yasal Yedekler66.621.303 64.510.334Diğer Özkaynak Payları-1.326.243 -1.326.243Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları340.734.548 321.991.686Net Dönem Karı veya Zararı32.608.036 40.187.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.067.330.262 1.061.613.804TOPLAM KAYNAKLAR2.038.570.214 1.919.215.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler-4.061.192 -4.061.192 -300.942 -4.362.134 39.041.966 -34.679.832 4.362.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -391.705 0 -391.705 0 0 29.562 0 8.916.443 8.554.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.671 0 1.418.671 0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 37.397.630 37.397.630Dönem Karı (Zararı)0 27.424.659 27.424.659 27.424.659 27.424.659Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-391.705 -391.705 29.562 8.916.443 8.554.300 1.418.671 1.418.671 9.972.971 9.972.971Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.983.662 0 -14.027.332 0 334.956.330 0 0 44.113.451 0 65.339.780 444.409.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.552.329 0 10.552.329 64.510.334 -1.768.324 0 0 309.609.508 27.424.659 337.034.167 916.202.668 916.202.668Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804Transferler-3.929.885 -3.929.885 -93.731 -4.023.616 0 44.211.069 -40.187.453 4.023.616 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.656 0 -449.656 0 0 -259.674 0 -5.062.248 -5.771.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.238 0 2.237.238 0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 29.073.696 29.073.696Dönem Karı (Zararı)0 32.608.036 32.608.036 32.608.036 32.608.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-449.656 -449.656 -259.674 -5.062.248 -5.771.578 0 0 2.237.238 2.237.238 -3.534.340 -3.534.340Kar Payları2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.985.936 0 -20.208.186 0 312.777.750 0 0 88.726.233 0 148.384.469 549.888.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.339.565 0 17.339.565 66.621.303 -1.326.243 0 0 340.734.548 32.608.036 373.342.584 1.067.330.262 1.067.330.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.608.036 27.424.659DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.771.578 8.554.299Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-562.070 -489.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-259.674 29.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -482.032 -172.334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar5 222.358 201.896Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 -5.328.682 9.385.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler378.848 -371.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 112.414 97.927Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 266.434 -469.286Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.237.238 1.418.672Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.237.238 1.418.672Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 2.237.238 1.418.672DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.534.340 9.972.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.073.696 37.397.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.073.696 37.397.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933584BIST