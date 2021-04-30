***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:39
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 556.032.252 506.893.746
Satışların Maliyeti
11 -471.554.037 -430.922.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.478.215 75.971.581
BRÜT KAR (ZARAR)
11 84.478.215 75.971.581
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.239.432 -12.972.081
Pazarlama Giderleri
12 -40.260.696 -32.365.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -4.345.411 -3.288.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 26.644.117 11.888.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.901.435 -4.882.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.375.358 34.350.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 9.802.817 4.920.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.182.441 4.161.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.360.616 43.431.568
Finansman Gelirleri
15 2.658.280 1.306.405
Finansman Giderleri
15 -24.786.888 -13.819.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.232.008 30.918.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.623.972 -3.494.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -586.319 -394.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.037.653 -3.099.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.608.036 27.424.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.608.036 27.424.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.608.036 27.424.659
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.043.791 -6.673.843
Dönem Karı (Zararı)
32.608.036 27.424.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.608.036 27.424.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.218.471 17.637.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 13.748.248 12.857.840
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.385 211.114
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 62.385 211.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.991.903 5.396.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.991.903 5.396.421
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.352.016 -4.919.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.845.710 4.848.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.653.332 -628.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.499.042 5.476.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.976.540 249.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.182.441 -4.161.132
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.182.441 -4.161.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.623.972 3.494.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.232 -727
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -52.232 -727
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-490.518 -339.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.367.834 -50.540.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.019.673 -73.478.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.171.901 -72.102.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
152.228 -1.376.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-930.538 -176.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-930.538 -176.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.118.981 -9.985.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.384 2.649.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.674.782 31.887.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.987.689 -1.875.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
79.662.471 33.762.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
520.094 -142.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
891.204 1.327.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
891.204 1.327.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
109.852 -792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.509.958 -2.619.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.476.751 -2.592.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.207 -26.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.458.673 -5.478.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.663.695 -766.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-751.187 -479.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 50.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.168.849 -50.499.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.232 1.646
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.232 1.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.808.613 -5.802.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.872.810 -4.878.050
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-935.803 -924.146
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.734.592 -44.007.289
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.734.592 -44.007.289
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.331.208 -1.319.272
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.331.208 -1.319.272
Alınan Faiz
2.653.332 628.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.679.860 44.088.292
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.197.003 58.668.690
Kredilerden Nakit Girişleri
97.197.003 58.668.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.929.946 -5.002.613
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.929.946 -5.002.333
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -280
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.292.363 892.345
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.590.679 -379.608
Ödenen Temettüler
-5.870.075 -4.050.000
Ödenen Faiz
-11.193.800 -6.040.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.195.082 -13.084.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
100.794 12.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.295.876 -13.072.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
361.785 15.456.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.657.661 2.383.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.657.661 361.785
Ticari Alacaklar
514.071.543 493.730.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 509.911.041 489.417.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.160.502 4.312.730
Diğer Alacaklar
35.597.905 11.979.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 33.185.577 10.396.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.412.328 1.583.470
Stoklar
279.949.854 216.830.873
Peşin Ödenmiş Giderler
2.831.658 2.847.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.831.658 2.847.042
Diğer Dönen Varlıklar
47.454.315 40.487.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 47.454.315 40.487.046
ARA TOPLAM
887.562.936 766.236.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
887.562.936 766.236.932
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 182.584.300 187.912.982
Diğer Alacaklar
16.513.359 18.575.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 16.500.000 18.562.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 178.395.253 182.937.923
Maddi Duran Varlıklar
7.a 743.323.906 748.597.403
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.854.641 14.045.311
Binalar
99.392.411 100.332.512
Tesis, Makine ve Cihazlar
420.808.800 426.957.150
Taşıtlar
581.290 623.151
Mobilya ve Demirbaşlar
12.657.099 13.072.293
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.804.665 10.341.986
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 15.241.459 3.036.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.525.349 8.825.241
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.525.349 8.825.241
Peşin Ödenmiş Giderler
5.423.652 3.092.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.423.652 3.092.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.151.007.278 1.152.978.628
TOPLAM VARLIKLAR
2.038.570.214 1.919.215.560
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.374.293 187.878.293
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.374.293 187.878.293
Banka Kredileri
8 181.374.293 187.878.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 45.201.216 41.956.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.201.216 41.956.376
Banka Kredileri
41.245.749 40.449.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.955.467 1.506.459
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.672 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.672 46.394
Ticari Borçlar
516.250.675 441.564.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 46.998.216 56.797.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
469.252.459 384.766.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.081.239 3.875.430
Diğer Borçlar
33.511.454 18.425.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 20.319.964 6.125.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.191.490 12.300.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.992 23.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.992 23.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 575.733 134.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.399.937 1.047.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.399.937 1.047.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.616 45.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.616 45.825
ARA TOPLAM
785.586.827 694.997.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
785.586.827 694.997.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 103.513.542 78.891.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 103.513.542 78.891.714
Banka Kredileri
91.608.548 77.400.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.904.994 1.490.859
Ticari Borçlar
13.401.268 18.485.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.401.268 18.485.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.022.315 36.169.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.022.315 36.169.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 31.716.000 29.057.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.653.125 162.604.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
971.239.952 857.601.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.067.330.262 1.061.613.804
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
549.888.452 559.683.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
312.777.750 317.157.291
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 332.985.936 336.915.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.208.186 -19.758.530
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.726.233 89.079.638
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 148.384.469 153.446.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.339.565 15.102.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
17.339.565 15.102.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.621.303 64.510.334
Yasal Yedekler
66.621.303 64.510.334
Diğer Özkaynak Payları
-1.326.243 -1.326.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
340.734.548 321.991.686
Net Dönem Karı veya Zararı
32.608.036 40.187.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.067.330.262 1.061.613.804
TOPLAM KAYNAKLAR
2.038.570.214 1.919.215.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-4.061.192 -4.061.192 -300.942 -4.362.134 39.041.966 -34.679.832 4.362.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -391.705 0 -391.705 0 0 29.562 0 8.916.443 8.554.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.671 0 1.418.671 0 0 0 0 0 27.424.659 27.424.659 37.397.630 37.397.630
Dönem Karı (Zararı)
0 27.424.659 27.424.659 27.424.659 27.424.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-391.705 -391.705 29.562 8.916.443 8.554.300 1.418.671 1.418.671 9.972.971 9.972.971
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.983.662 0 -14.027.332 0 334.956.330 0 0 44.113.451 0 65.339.780 444.409.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.552.329 0 10.552.329 64.510.334 -1.768.324 0 0 309.609.508 27.424.659 337.034.167 916.202.668 916.202.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Transferler
-3.929.885 -3.929.885 -93.731 -4.023.616 0 44.211.069 -40.187.453 4.023.616 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.656 0 -449.656 0 0 -259.674 0 -5.062.248 -5.771.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.238 0 2.237.238 0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 29.073.696 29.073.696
Dönem Karı (Zararı)
0 32.608.036 32.608.036 32.608.036 32.608.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-449.656 -449.656 -259.674 -5.062.248 -5.771.578 0 0 2.237.238 2.237.238 -3.534.340 -3.534.340
Kar Payları
2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.985.936 0 -20.208.186 0 312.777.750 0 0 88.726.233 0 148.384.469 549.888.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.339.565 0 17.339.565 66.621.303 -1.326.243 0 0 340.734.548 32.608.036 373.342.584 1.067.330.262 1.067.330.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.608.036 27.424.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.771.578 8.554.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.070 -489.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-259.674 29.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -482.032 -172.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5 222.358 201.896
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 -5.328.682 9.385.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
378.848 -371.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 112.414 97.927
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 266.434 -469.286
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.237.238 1.418.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.237.238 1.418.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 2.237.238 1.418.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.534.340 9.972.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.073.696 37.397.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.073.696 37.397.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933584
BIST