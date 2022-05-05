***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.037.143.419 556.032.252Satışların Maliyeti11 -858.275.979 -471.554.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.867.440 84.478.215BRÜT KAR (ZARAR)11 178.867.440 84.478.215Genel Yönetim Giderleri12 -24.061.466 -15.239.432Pazarlama Giderleri12 -59.848.906 -40.260.696Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -6.098.020 -4.345.411Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 54.828.051 26.644.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -25.994.514 -5.901.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.692.585 45.375.358Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 8.113.207 9.802.817Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 3.700.055 3.182.441FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)129.505.847 58.360.616Finansman Gelirleri15 1.088.234 2.658.280Finansman Giderleri15 -33.880.847 -24.786.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.713.234 36.232.008Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.854.673 -3.623.972Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -3.734.894 -586.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -12.119.779 -3.037.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.858.561 32.608.036DÖNEM KARI (ZARARI)80.858.561 32.608.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları80.858.561 32.608.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,79880000 0,72540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.881.714 40.043.791Dönem Karı (Zararı)80.858.561 32.608.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)80.858.561 32.608.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.309.716 13.218.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 21.382.508 13.748.248Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler91.211 62.385Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 91.211 62.385Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.308.551 4.991.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.308.551 4.991.903Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -6.665.968 -8.352.016Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.426.527 11.845.710Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.699.013 -2.653.332Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.125.540 14.499.042Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.674.190 -8.976.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler153.500Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler153.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.700.055 -3.182.441İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -3.700.055 -3.182.441Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 15.854.673 3.623.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.063 -52.232Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -44.063 -52.232Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-822.978 -490.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-198.007.042 -3.367.834Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-240.244.666 -2.019.673İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-238.037.003 -2.171.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.207.663 152.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.827.302 -930.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.827.302 -930.538Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.815.814 -63.118.981Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.954.896 15.384Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.019.192 67.674.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.206.756 -11.987.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.812.436 79.662.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.468.891 520.094Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.176.173 891.204İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.176.173 891.204Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)161.455 109.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.990.075 -6.509.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.953.187 -6.476.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-36.888 -33.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-112.838.765 42.458.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.931.516 -1.663.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.056.256 -751.187Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-55.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.446.664 -10.168.849İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.129.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.633.649 52.232Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.633.649 52.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.643.221 -7.808.613Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.963.914 -6.872.810Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.679.307 -935.803Verilen Nakit Avans ve Borçlar-8.627.889 -2.734.592İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-7.782.517 -2.734.592Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-845.372Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler362.101 -2.331.208Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler362.101 -2.331.208Alınan Faiz1.699.013 2.653.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.772.640 -22.679.860Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri462.734.241 97.197.003Kredilerden Nakit Girişleri462.734.241 97.197.003Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-300.763.148 -96.929.946Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.357.400 -96.929.946Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5.594.252İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış35.397.294İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.292.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.457.893 -2.590.679Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-153.500Ödenen Temettüler-58.858.814 -5.870.075Ödenen Faiz-30.125.540 -11.193.800YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.555.738 7.195.082Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi57.908 100.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.497.830 7.295.876DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.250.262 361.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.752.432 7.657.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.752.432 40.250.262Ticari Alacaklar1.066.359.413 789.743.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.055.724.806 781.316.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.634.607 8.426.944Diğer Alacaklar67.903.756 26.530.857İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 53.632.172 23.377.115İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.271.584 3.153.742Stoklar425.775.527 329.959.713Peşin Ödenmiş Giderler7.321.485 4.366.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.321.485 4.366.589Diğer Dönen Varlıklar85.765.184 56.933.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 85.765.184 56.933.844ARA TOPLAM1.657.877.797 1.247.784.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.657.877.797 1.247.784.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 199.217.958 176.161.024Diğer Alacaklar8.377.640 10.386.332İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.250.000 10.312.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar127.640 73.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 268.060.310 281.121.314Maddi Duran Varlıklar7.a 1.633.139.323 1.641.563.244Arazi ve Arsalar403.737.267 403.737.267Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri31.560.394 32.030.382Binalar211.012.575 213.023.937Tesis, Makine ve Cihazlar934.009.133 940.737.758Taşıtlar436.478 461.366Mobilya ve Demirbaşlar13.308.354 13.704.848Yapılmakta Olan Yatırımlar39.075.122 37.867.686Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 13.270.854 17.377.860Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.980.305 12.567.202Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.980.305 12.567.202Peşin Ödenmiş Giderler845.372 362.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler845.372 362.101TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.136.891.762 2.139.539.077TOPLAM VARLIKLAR3.794.769.559 3.387.323.742KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 510.757.909 385.642.814İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar510.757.909 385.642.814Banka Kredileri510.757.909 385.642.814Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 55.774.105 52.760.738İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.774.105 52.760.738Banka Kredileri50.877.772 46.102.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.896.333 6.658.291Diğer Finansal Yükümlülükler6.650.303 1.056.051Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6.650.303 1.056.051Ticari Borçlar816.144.955 660.156.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 65.661.114 51.891.507İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar750.483.841 608.265.475Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.596.853 4.660.960Diğer Borçlar71.302.505 9.049.038İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 41.908.631 1.831.338İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.393.874 7.217.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)223.149 61.694İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)223.149 61.694Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 3.719.176 1.010.455Kısa Vadeli Karşılıklar1.510.810 1.135.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.510.810 1.135.427Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.885ARA TOPLAM1.477.679.765 1.115.571.044TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.477.679.765 1.115.571.044UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 68.796.141 72.893.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar68.796.141 72.893.749Banka Kredileri59.405.782 60.790.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.390.359 12.103.087Ticari Borçlar5.628.987 10.429.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.628.987 10.429.300Uzun Vadeli Karşılıklar58.475.813 52.368.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar58.475.813 52.368.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 197.966.742 185.208.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.867.683 320.899.814TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.808.547.448 1.436.470.858ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.986.222.111 1.950.852.884Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.322.826.166 1.321.081.846Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.021.368.490 1.034.751.841Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 1.046.323.955 1.057.648.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.955.465 -22.896.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar141.352.845 148.129.262Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 160.104.831 138.200.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.869.474 31.164.054Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar35.869.474 31.164.054Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.750.429 66.621.303Yasal Yedekler72.750.429 66.621.303Diğer Özkaynak Payları-884.162 -884.162Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları413.337.042 354.062.133Net Dönem Karı veya Zararı80.858.561 117.343.109TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.986.222.111 1.950.852.884TOPLAM KAYNAKLAR3.794.769.559 3.387.323.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 0 0 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804Transferler-3.929.885 -3.929.885 -93.731 -4.023.616 0 0 0 44.211.069 -40.187.453 4.023.616 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.656 0 -449.656 0 0 -259.674 0 -5.062.248 -5.771.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.238 0 2.237.238 0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 29.073.696 0 182.366.685Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 32.608.036 32.608.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-449.656 -449.656 -259.674 -5.062.248 -5.771.578 0 0 2.237.238 2.237.238 0 -3.534.340 -3.534.340Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.046.323.955 0 -24.955.465 0 299.394.399 0 0 141.352.845 0 160.104.831 551.632.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.869.474 0 22.044.985 72.750.429 -884.162 0 0 413.337.042 80.858.561 396.132.945 1.986.222.111 0 1.986.222.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)80.858.561 32.608.036DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.344.060 -5.771.578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.573.142 -562.070Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-6.501.514 -259.674Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -1.193.160 -482.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-5.308.354 222.358Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 23.056.934 -5.328.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-638.218 378.848Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 514.629 112.414Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -1.152.847 266.434Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.705.420 2.237.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar4.705.420 2.237.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 4.705.420 2.237.238DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.049.480 -3.534.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.908.041 29.073.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.908.041 29.073.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026859BIST