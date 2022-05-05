***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:49
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.037.143.419 556.032.252
Satışların Maliyeti
11 -858.275.979 -471.554.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.867.440 84.478.215
BRÜT KAR (ZARAR)
11 178.867.440 84.478.215
Genel Yönetim Giderleri
12 -24.061.466 -15.239.432
Pazarlama Giderleri
12 -59.848.906 -40.260.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -6.098.020 -4.345.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 54.828.051 26.644.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.994.514 -5.901.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.692.585 45.375.358
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 8.113.207 9.802.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.700.055 3.182.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.505.847 58.360.616
Finansman Gelirleri
15 1.088.234 2.658.280
Finansman Giderleri
15 -33.880.847 -24.786.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.713.234 36.232.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.854.673 -3.623.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.734.894 -586.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -12.119.779 -3.037.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.858.561 32.608.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.858.561 32.608.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
80.858.561 32.608.036
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,79880000 0,72540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.881.714 40.043.791
Dönem Karı (Zararı)
80.858.561 32.608.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.858.561 32.608.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.309.716 13.218.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 21.382.508 13.748.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
91.211 62.385
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 91.211 62.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.308.551 4.991.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.308.551 4.991.903
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.665.968 -8.352.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.426.527 11.845.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.699.013 -2.653.332
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.125.540 14.499.042
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.674.190 -8.976.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
153.500
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
153.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.700.055 -3.182.441
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.700.055 -3.182.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 15.854.673 3.623.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.063 -52.232
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -44.063 -52.232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-822.978 -490.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.007.042 -3.367.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.244.666 -2.019.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.037.003 -2.171.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.207.663 152.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.827.302 -930.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.827.302 -930.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.815.814 -63.118.981
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.954.896 15.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.019.192 67.674.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.206.756 -11.987.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.812.436 79.662.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.468.891 520.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.176.173 891.204
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.176.173 891.204
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
161.455 109.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.990.075 -6.509.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.953.187 -6.476.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.888 -33.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-112.838.765 42.458.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.931.516 -1.663.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.056.256 -751.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-55.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.446.664 -10.168.849
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.129.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.633.649 52.232
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.633.649 52.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.643.221 -7.808.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.963.914 -6.872.810
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.679.307 -935.803
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.627.889 -2.734.592
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.782.517 -2.734.592
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-845.372
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 -2.331.208
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 -2.331.208
Alınan Faiz
1.699.013 2.653.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.772.640 -22.679.860
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
462.734.241 97.197.003
Kredilerden Nakit Girişleri
462.734.241 97.197.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.763.148 -96.929.946
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.357.400 -96.929.946
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5.594.252
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
35.397.294
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.292.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.457.893 -2.590.679
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-153.500
Ödenen Temettüler
-58.858.814 -5.870.075
Ödenen Faiz
-30.125.540 -11.193.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.555.738 7.195.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.908 100.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.497.830 7.295.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.250.262 361.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.752.432 7.657.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.752.432 40.250.262
Ticari Alacaklar
1.066.359.413 789.743.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.055.724.806 781.316.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.634.607 8.426.944
Diğer Alacaklar
67.903.756 26.530.857
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 53.632.172 23.377.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.271.584 3.153.742
Stoklar
425.775.527 329.959.713
Peşin Ödenmiş Giderler
7.321.485 4.366.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.321.485 4.366.589
Diğer Dönen Varlıklar
85.765.184 56.933.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 85.765.184 56.933.844
ARA TOPLAM
1.657.877.797 1.247.784.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.657.877.797 1.247.784.665
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 199.217.958 176.161.024
Diğer Alacaklar
8.377.640 10.386.332
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.250.000 10.312.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127.640 73.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 268.060.310 281.121.314
Maddi Duran Varlıklar
7.a 1.633.139.323 1.641.563.244
Arazi ve Arsalar
403.737.267 403.737.267
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
31.560.394 32.030.382
Binalar
211.012.575 213.023.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
934.009.133 940.737.758
Taşıtlar
436.478 461.366
Mobilya ve Demirbaşlar
13.308.354 13.704.848
Yapılmakta Olan Yatırımlar
39.075.122 37.867.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 13.270.854 17.377.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.980.305 12.567.202
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.980.305 12.567.202
Peşin Ödenmiş Giderler
845.372 362.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
845.372 362.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.136.891.762 2.139.539.077
TOPLAM VARLIKLAR
3.794.769.559 3.387.323.742
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 510.757.909 385.642.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
510.757.909 385.642.814
Banka Kredileri
510.757.909 385.642.814
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 55.774.105 52.760.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.774.105 52.760.738
Banka Kredileri
50.877.772 46.102.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.896.333 6.658.291
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.650.303 1.056.051
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6.650.303 1.056.051
Ticari Borçlar
816.144.955 660.156.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 65.661.114 51.891.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
750.483.841 608.265.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.596.853 4.660.960
Diğer Borçlar
71.302.505 9.049.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 41.908.631 1.831.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.393.874 7.217.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223.149 61.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223.149 61.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 3.719.176 1.010.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.510.810 1.135.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.510.810 1.135.427
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.885
ARA TOPLAM
1.477.679.765 1.115.571.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.477.679.765 1.115.571.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 68.796.141 72.893.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.796.141 72.893.749
Banka Kredileri
59.405.782 60.790.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.390.359 12.103.087
Ticari Borçlar
5.628.987 10.429.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.628.987 10.429.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.475.813 52.368.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.475.813 52.368.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 197.966.742 185.208.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.867.683 320.899.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.808.547.448 1.436.470.858
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.986.222.111 1.950.852.884
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.322.826.166 1.321.081.846
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.021.368.490 1.034.751.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 1.046.323.955 1.057.648.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.955.465 -22.896.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
141.352.845 148.129.262
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 160.104.831 138.200.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.869.474 31.164.054
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
35.869.474 31.164.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.750.429 66.621.303
Yasal Yedekler
72.750.429 66.621.303
Diğer Özkaynak Payları
-884.162 -884.162
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
413.337.042 354.062.133
Net Dönem Karı veya Zararı
80.858.561 117.343.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.986.222.111 1.950.852.884
TOPLAM KAYNAKLAR
3.794.769.559 3.387.323.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 0 0 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Transferler
-3.929.885 -3.929.885 -93.731 -4.023.616 0 0 0 44.211.069 -40.187.453 4.023.616 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.656 0 -449.656 0 0 -259.674 0 -5.062.248 -5.771.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.238 0 2.237.238 0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 29.073.696 0 182.366.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 32.608.036 32.608.036 32.608.036 32.608.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-449.656 -449.656 -259.674 -5.062.248 -5.771.578 0 0 2.237.238 2.237.238 0 -3.534.340 -3.534.340
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.046.323.955 0 -24.955.465 0 299.394.399 0 0 141.352.845 0 160.104.831 551.632.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.869.474 0 22.044.985 72.750.429 -884.162 0 0 413.337.042 80.858.561 396.132.945 1.986.222.111 0 1.986.222.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.858.561 32.608.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.344.060 -5.771.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.573.142 -562.070
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.501.514 -259.674
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -1.193.160 -482.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.308.354 222.358
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 23.056.934 -5.328.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-638.218 378.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 514.629 112.414
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -1.152.847 266.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.705.420 2.237.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.705.420 2.237.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 4.705.420 2.237.238
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.049.480 -3.534.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.908.041 29.073.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.908.041 29.073.696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026859
BIST