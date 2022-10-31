***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.126.644.002 1.876.051.067 1.677.787.443 675.783.273Satışların Maliyeti11 -3.570.064.599 -1.656.663.399 -1.504.050.550 -617.152.642TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)556.579.403 219.387.668 173.736.893 58.630.631BRÜT KAR (ZARAR)11 556.579.403 219.387.668 173.736.893 58.630.631Genel Yönetim Giderleri12 -81.003.236 -47.932.881 -31.246.925 -16.373.529Pazarlama Giderleri12 -214.915.918 -118.984.729 -79.731.644 -37.607.984Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -23.069.109 -12.812.835 -9.522.250 -4.442.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 178.688.412 42.460.291 64.923.121 6.142.915Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -99.076.675 -14.681.701 -46.741.650 -4.665.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)317.202.877 67.435.813 71.417.545 1.684.441Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 30.153.021 12.774.673 18.207.026 1.339.904Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.474.534 -72.896 -67.762Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 34.654.931 10.520.550 16.331.017 4.812.700FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)379.536.295 90.658.140 105.955.588 7.769.283Finansman Gelirleri15 3.715.721 3.019.642 1.314.088 170.491Finansman Giderleri15 -136.451.327 -66.266.765 -60.912.619 -19.881.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)246.800.689 27.411.017 46.357.057 -11.941.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.967.705 1.254.699 -1.126.518 6.106.987Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -30.228.477 -846.060 -3.249.676 156.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -6.739.228 2.100.759 2.123.158 5.950.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543DÖNEM KARI (ZARARI)209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 4,66800000 0,63770000 1,00620000 -0,12980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.008.638 -33.537.130Dönem Karı (Zararı)209.832.984 28.665.716Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)209.832.984 28.665.716Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler207.567.164 54.247.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 70.812.317 39.344.270Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.063.023 289.187Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.063.023 289.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.134.017 7.202.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.134.017 7.202.162Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -6.665.958 -8.297.498Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler106.115.462 43.510.401Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.762.009 -6.531.417Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler130.877.471 50.041.818Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.361.263 -15.654.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler153.500Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler153.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-34.654.931 -10.520.550İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -34.654.931 -10.520.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 36.967.705 -1.254.699Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.961.701 -96.209Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.961.701 -96.209İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler457.177Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.415.586 -275.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-434.048.236 -112.351.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-563.959.114 -104.526.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-565.091.247 -105.890.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.132.133 1.364.293Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.022.498 -2.770.244İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.022.498 -2.770.244Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-314.212.493 -94.385.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.524.706 -492.077Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler511.581.424 108.842.131İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.834.720 -10.725.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)451.746.704 119.568.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.997.633 1.755.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.334.236 -5.250.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.334.236 -5.250.260Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.545.247 65.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.787.965 -15.591.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-58.845.163 -15.621.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)57.198 30.388Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.648.088 -29.438.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.926.766 -2.522.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.024.457 -1.140.870Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.409.327 -435.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-410.265.650 1.996.176İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5.381.921 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.983.128 1.967.245Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.983.128 1.967.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.686.072 -29.780.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.837.595 -26.295.992Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları151.523 -3.484.039Verilen Nakit Avans ve Borçlar-421.478.768 2.247.313İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-419.648.996 8.216.460Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.829.772 -5.969.147Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler362.101 3.092.444Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler362.101 3.092.444Alınan Temettüler20.410.031 17.937.788Alınan Faiz24.762.009 6.531.417FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.557.642 31.453.295Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.413.064.828 439.800.011Kredilerden Nakit Girişleri1.131.649.802 439.800.011İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri281.415.026Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-783.744.435 -326.206.858Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-814.948.112 -326.187.797Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları31.203.677 -19.061İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.108.826Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.675.989 -6.802.472Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-153.500Ödenen Temettüler-65.198.814 -26.542.239Ödenen Faiz-131.734.448 -47.686.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.716.646 -87.659Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi140.406 8.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.576.240 -79.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.250.262 361.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.674.022 282.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.674.022 40.250.262Ticari Alacaklar1.334.392.352 789.743.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.327.097.541 781.316.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.294.811 8.426.944Diğer Alacaklar477.650.718 26.530.857İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 449.213.611 23.377.115İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.437.107 3.153.742Stoklar22 644.172.206 329.959.713Peşin Ödenmiş Giderler7.891.295 4.366.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.891.295 4.366.589Diğer Dönen Varlıklar118.603.923 56.933.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 118.603.923 56.933.844ARA TOPLAM2.584.384.516 1.247.784.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.584.384.516 1.247.784.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 272.689.015 176.161.024Diğer Alacaklar4.310.225 10.386.332İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.125.000 10.312.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar185.225 73.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 288.465.014 281.121.314Maddi Duran Varlıklar7 1.622.073.548 1.641.563.244Arazi ve Arsalar403.737.267 403.737.267Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri30.620.417 32.030.382Binalar207.514.457 213.023.937Tesis, Makine ve Cihazlar916.756.899 940.737.758Taşıtlar403.084 461.366Mobilya ve Demirbaşlar13.628.362 13.704.848Yapılmakta Olan Yatırımlar49.413.062 37.867.686Kullanım Hakkı Varlıkları7 17.137.680 17.377.860Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.082.807 12.567.202Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.082.807 12.567.202Peşin Ödenmiş Giderler1.829.772 362.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.829.772 362.101TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.217.588.061 2.139.539.077TOPLAM VARLIKLAR4.801.972.577 3.387.323.742KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 986.444.161 385.642.814İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar986.444.161 385.642.814Banka Kredileri8 705.029.135 385.642.814İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 281.415.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.554.529 52.760.738İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.554.529 52.760.738Banka Kredileri8 50.315.337 46.102.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.239.192 6.658.291Diğer Finansal Yükümlülükler32.259.728 1.056.051Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler32.259.728 1.056.051Ticari Borçlar1.182.875.599 660.156.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 112.915.106 51.891.507İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 1.069.960.493 608.265.475Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.752.647 4.660.960Diğer Borçlar13.723.274 9.049.038İlişkili Taraflara Diğer Borçlar171.337 1.831.338İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.551.937 7.217.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.606.941 61.694İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.606.941 61.694Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 3.214.475 1.010.455Kısa Vadeli Karşılıklar1.971.797 1.135.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.971.797 1.135.427Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.542 36.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.542 36.885ARA TOPLAM2.310.498.693 1.115.571.044TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.310.498.693 1.115.571.044UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.962.332 72.893.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.962.332 72.893.749Banka Kredileri8 36.211.086 60.790.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.751.246 12.103.087Ticari Borçlar10.429.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.429.300Uzun Vadeli Karşılıklar81.729.352 52.368.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar81.729.352 52.368.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 193.724.811 185.208.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.416.495 320.899.814TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.631.915.188 1.436.470.858ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.170.057.389 1.950.852.884Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.343.808.296 1.321.081.846Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)987.148.236 1.034.751.841Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 1.022.185.811 1.057.648.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.037.575 -22.896.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar126.743.321 148.129.262Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 229.916.739 138.200.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.586.434 31.164.054Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar40.586.434 31.164.054Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.750.429 66.621.303Yasal Yedekler72.750.429 66.621.303Diğer Özkaynak Payları-884.162 -884.162Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları442.498.807 354.062.133Net Dönem Karı veya Zararı209.832.984 117.343.109TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.170.057.389 1.950.852.884TOPLAM KAYNAKLAR4.801.972.577 3.387.323.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804 1.061.613.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804 1.061.613.804Transferler-11.748.915 -11.748.915 -276.826 -12.025.741 0 52.213.194 -40.187.453 12.025.741 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.437 0 -1.533.437 0 0 -537.440 0 -36.955.590 -39.026.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.728.927 0 3.728.927 0 0 0 0 0 28.665.716 28.665.716 -6.631.824 -6.631.824 -6.631.824Dönem Karı (Zararı)0 28.665.716 28.665.716 28.665.716 28.665.716 28.665.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.533.437 -1.533.437 -537.440 -36.955.590 -39.026.467 0 0 3.728.927 3.728.927 -35.297.540 -35.297.540 -35.297.540Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238 -23.357.238Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.166.906 0 -21.291.967 0 303.874.939 0 0 88.265.372 0 116.491.127 508.631.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.831.254 0 18.831.254 66.621.303 -1.326.243 0 0 348.736.673 28.665.716 377.402.389 1.031.624.742 1.031.624.742 1.031.624.742Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 1.057.648.792 -22.896.951 1.034.751.841 148.129.262 138.200.743 1.321.081.846 31.164.054 66.621.303 -884.162 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 1.950.852.884 1.950.852.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar1.034.751.841 138.200.743 1.321.081.846 471.405.242 1.950.852.884 0Transferler-35.462.981 -35.462.981 -5.298.524 -40.761.505 158.104.614 -117.343.109 40.761.505 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.140.624 -12.140.624 -16.087.417 91.715.996 63.487.955 9.422.380 209.832.984 209.832.984 282.743.319 282.743.319 282.743.319Dönem Karı (Zararı)209.832.984 209.832.984 209.832.984 210.698.782 210.698.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.140.624 -12.140.624 -16.087.417 91.715.996 63.487.955 9.422.380 72.910.335 72.910.335 72.910.335Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları6.129.126 -69.667.940 -69.667.940 -63.538.814 -63.538.814 -63.538.814Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 1.022.185.811 -35.037.575 987.148.236 126.743.321 229.916.739 1.343.808.296 40.586.434 72.750.429 -884.162 442.498.807 209.832.984 652.331.791 2.170.057.389 2.170.057.389 2.170.057.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar63.487.955 -39.026.467 69.683.973 -724.375Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.175.780 -2.044.582 302.115 136.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-16.087.417 -537.440 -1.130.093 4.857.386Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -3.085.239 -702.372 -1.109.070 -30.992Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar5 -13.002.178 164.932 -21.023 4.888.378Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 96.527.991 -38.897.088 74.286.710 -6.097.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.776.839 2.452.643 -3.774.759 379.886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 3.035.156 511.145 -60.423 74.995Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -4.811.995 1.941.498 -3.714.336 304.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.910.335 -35.297.540 70.847.872 -862.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)282.743.319 -6.631.824 116.078.411 -6.696.948Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları282.743.319 -6.631.824 116.078.411 -6.696.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075432BIST