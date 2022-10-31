***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:15
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.126.644.002 1.876.051.067 1.677.787.443 675.783.273
Satışların Maliyeti
11 -3.570.064.599 -1.656.663.399 -1.504.050.550 -617.152.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
556.579.403 219.387.668 173.736.893 58.630.631
BRÜT KAR (ZARAR)
11 556.579.403 219.387.668 173.736.893 58.630.631
Genel Yönetim Giderleri
12 -81.003.236 -47.932.881 -31.246.925 -16.373.529
Pazarlama Giderleri
12 -214.915.918 -118.984.729 -79.731.644 -37.607.984
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -23.069.109 -12.812.835 -9.522.250 -4.442.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 178.688.412 42.460.291 64.923.121 6.142.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -99.076.675 -14.681.701 -46.741.650 -4.665.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
317.202.877 67.435.813 71.417.545 1.684.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 30.153.021 12.774.673 18.207.026 1.339.904
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.474.534 -72.896 -67.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 34.654.931 10.520.550 16.331.017 4.812.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
379.536.295 90.658.140 105.955.588 7.769.283
Finansman Gelirleri
15 3.715.721 3.019.642 1.314.088 170.491
Finansman Giderleri
15 -136.451.327 -66.266.765 -60.912.619 -19.881.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
246.800.689 27.411.017 46.357.057 -11.941.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.967.705 1.254.699 -1.126.518 6.106.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -30.228.477 -846.060 -3.249.676 156.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -6.739.228 2.100.759 2.123.158 5.950.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 4,66800000 0,63770000 1,00620000 -0,12980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.008.638 -33.537.130
Dönem Karı (Zararı)
209.832.984 28.665.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
209.832.984 28.665.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.567.164 54.247.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 70.812.317 39.344.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.063.023 289.187
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.063.023 289.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.134.017 7.202.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.134.017 7.202.162
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.665.958 -8.297.498
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
106.115.462 43.510.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.762.009 -6.531.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
130.877.471 50.041.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.361.263 -15.654.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
153.500
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
153.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-34.654.931 -10.520.550
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -34.654.931 -10.520.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 36.967.705 -1.254.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.961.701 -96.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.961.701 -96.209
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
457.177
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.415.586 -275.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.048.236 -112.351.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-563.959.114 -104.526.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-565.091.247 -105.890.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.132.133 1.364.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.022.498 -2.770.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.022.498 -2.770.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-314.212.493 -94.385.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.524.706 -492.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
511.581.424 108.842.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.834.720 -10.725.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
451.746.704 119.568.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.997.633 1.755.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.334.236 -5.250.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.334.236 -5.250.260
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.545.247 65.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.787.965 -15.591.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-58.845.163 -15.621.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
57.198 30.388
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.648.088 -29.438.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.926.766 -2.522.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.024.457 -1.140.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.409.327 -435.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-410.265.650 1.996.176
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5.381.921 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.983.128 1.967.245
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.983.128 1.967.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.686.072 -29.780.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.837.595 -26.295.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
151.523 -3.484.039
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-421.478.768 2.247.313
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-419.648.996 8.216.460
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.829.772 -5.969.147
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 3.092.444
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 3.092.444
Alınan Temettüler
20.410.031 17.937.788
Alınan Faiz
24.762.009 6.531.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.557.642 31.453.295
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.413.064.828 439.800.011
Kredilerden Nakit Girişleri
1.131.649.802 439.800.011
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
281.415.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-783.744.435 -326.206.858
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-814.948.112 -326.187.797
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
31.203.677 -19.061
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.108.826
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.675.989 -6.802.472
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-153.500
Ödenen Temettüler
-65.198.814 -26.542.239
Ödenen Faiz
-131.734.448 -47.686.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.716.646 -87.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
140.406 8.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.576.240 -79.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.250.262 361.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.674.022 282.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.674.022 40.250.262
Ticari Alacaklar
1.334.392.352 789.743.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.327.097.541 781.316.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.294.811 8.426.944
Diğer Alacaklar
477.650.718 26.530.857
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 449.213.611 23.377.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.437.107 3.153.742
Stoklar
22 644.172.206 329.959.713
Peşin Ödenmiş Giderler
7.891.295 4.366.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.891.295 4.366.589
Diğer Dönen Varlıklar
118.603.923 56.933.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 118.603.923 56.933.844
ARA TOPLAM
2.584.384.516 1.247.784.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.584.384.516 1.247.784.665
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 272.689.015 176.161.024
Diğer Alacaklar
4.310.225 10.386.332
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.125.000 10.312.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.225 73.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 288.465.014 281.121.314
Maddi Duran Varlıklar
7 1.622.073.548 1.641.563.244
Arazi ve Arsalar
403.737.267 403.737.267
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
30.620.417 32.030.382
Binalar
207.514.457 213.023.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
916.756.899 940.737.758
Taşıtlar
403.084 461.366
Mobilya ve Demirbaşlar
13.628.362 13.704.848
Yapılmakta Olan Yatırımlar
49.413.062 37.867.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 17.137.680 17.377.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.082.807 12.567.202
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.082.807 12.567.202
Peşin Ödenmiş Giderler
1.829.772 362.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.829.772 362.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.217.588.061 2.139.539.077
TOPLAM VARLIKLAR
4.801.972.577 3.387.323.742
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 986.444.161 385.642.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
986.444.161 385.642.814
Banka Kredileri
8 705.029.135 385.642.814
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 281.415.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.554.529 52.760.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.554.529 52.760.738
Banka Kredileri
8 50.315.337 46.102.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.239.192 6.658.291
Diğer Finansal Yükümlülükler
32.259.728 1.056.051
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
32.259.728 1.056.051
Ticari Borçlar
1.182.875.599 660.156.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 112.915.106 51.891.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 1.069.960.493 608.265.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.752.647 4.660.960
Diğer Borçlar
13.723.274 9.049.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
171.337 1.831.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.551.937 7.217.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.606.941 61.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.606.941 61.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 3.214.475 1.010.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.971.797 1.135.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.971.797 1.135.427
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
95.542 36.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
95.542 36.885
ARA TOPLAM
2.310.498.693 1.115.571.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.310.498.693 1.115.571.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.962.332 72.893.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.962.332 72.893.749
Banka Kredileri
8 36.211.086 60.790.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.751.246 12.103.087
Ticari Borçlar
10.429.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.429.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.729.352 52.368.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
81.729.352 52.368.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 193.724.811 185.208.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.416.495 320.899.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.631.915.188 1.436.470.858
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.170.057.389 1.950.852.884
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.343.808.296 1.321.081.846
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
987.148.236 1.034.751.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 1.022.185.811 1.057.648.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.037.575 -22.896.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
126.743.321 148.129.262
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 229.916.739 138.200.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.586.434 31.164.054
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
40.586.434 31.164.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.750.429 66.621.303
Yasal Yedekler
72.750.429 66.621.303
Diğer Özkaynak Payları
-884.162 -884.162
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
442.498.807 354.062.133
Net Dönem Karı veya Zararı
209.832.984 117.343.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.170.057.389 1.950.852.884
TOPLAM KAYNAKLAR
4.801.972.577 3.387.323.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804 1.061.613.804
Transferler
-11.748.915 -11.748.915 -276.826 -12.025.741 0 52.213.194 -40.187.453 12.025.741 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.437 0 -1.533.437 0 0 -537.440 0 -36.955.590 -39.026.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.728.927 0 3.728.927 0 0 0 0 0 28.665.716 28.665.716 -6.631.824 -6.631.824 -6.631.824
Dönem Karı (Zararı)
0 28.665.716 28.665.716 28.665.716 28.665.716 28.665.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.533.437 -1.533.437 -537.440 -36.955.590 -39.026.467 0 0 3.728.927 3.728.927 -35.297.540 -35.297.540 -35.297.540
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238 -23.357.238
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.166.906 0 -21.291.967 0 303.874.939 0 0 88.265.372 0 116.491.127 508.631.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.831.254 0 18.831.254 66.621.303 -1.326.243 0 0 348.736.673 28.665.716 377.402.389 1.031.624.742 1.031.624.742 1.031.624.742
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 1.057.648.792 -22.896.951 1.034.751.841 148.129.262 138.200.743 1.321.081.846 31.164.054 66.621.303 -884.162 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 1.950.852.884 1.950.852.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.034.751.841 138.200.743 1.321.081.846 471.405.242 1.950.852.884 0
Transferler
-35.462.981 -35.462.981 -5.298.524 -40.761.505 158.104.614 -117.343.109 40.761.505 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.140.624 -12.140.624 -16.087.417 91.715.996 63.487.955 9.422.380 209.832.984 209.832.984 282.743.319 282.743.319 282.743.319
Dönem Karı (Zararı)
209.832.984 209.832.984 209.832.984 210.698.782 210.698.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.140.624 -12.140.624 -16.087.417 91.715.996 63.487.955 9.422.380 72.910.335 72.910.335 72.910.335
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
6.129.126 -69.667.940 -69.667.940 -63.538.814 -63.538.814 -63.538.814
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 1.022.185.811 -35.037.575 987.148.236 126.743.321 229.916.739 1.343.808.296 40.586.434 72.750.429 -884.162 442.498.807 209.832.984 652.331.791 2.170.057.389 2.170.057.389 2.170.057.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.832.984 28.665.716 45.230.539 -5.834.543
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.487.955 -39.026.467 69.683.973 -724.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.175.780 -2.044.582 302.115 136.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-16.087.417 -537.440 -1.130.093 4.857.386
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -3.085.239 -702.372 -1.109.070 -30.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5 -13.002.178 164.932 -21.023 4.888.378
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 96.527.991 -38.897.088 74.286.710 -6.097.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.776.839 2.452.643 -3.774.759 379.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 3.035.156 511.145 -60.423 74.995
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -4.811.995 1.941.498 -3.714.336 304.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 9.422.380 3.728.927 1.163.899 -138.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.910.335 -35.297.540 70.847.872 -862.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.743.319 -6.631.824 116.078.411 -6.696.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
282.743.319 -6.631.824 116.078.411 -6.696.948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075432
BIST