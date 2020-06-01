***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 17Değişikliğin NedeniYabancı para cinsinden finansal yükümlülüklerin sehven yanlış yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Dipnot 17 - Yabancı Para Pozisyonu" notunda 31 Mart 2020 dönemi yabancı para cinsinden kısa vadeli finansal yükümlülükler 5.000.000 ABD Doları yerine sehven TL karşılığı hesaplanarak 32.580.000 ABD Doları yazılmıştır. Aynı dipnotun "ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde ABD Doları net etkisi" kısmındaki -10.348.252 TL rakamı 7.622.876 TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin Şirket'in mali tablolarına, borçlanmalar ve borçlanma maliyetine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş Dipnot 17'yi içeren dipnotlar tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847934BIST