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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.06.2020 09:36
GÜNCEL HABERLER



***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 17
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para cinsinden finansal yükümlülüklerin sehven yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Dipnot 17 - Yabancı Para Pozisyonu" notunda 31 Mart 2020 dönemi yabancı para cinsinden kısa vadeli finansal yükümlülükler 5.000.000 ABD Doları yerine sehven TL karşılığı hesaplanarak 32.580.000 ABD Doları yazılmıştır. Aynı dipnotun "ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde ABD Doları net etkisi" kısmındaki -10.348.252 TL rakamı 7.622.876 TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin Şirket'in mali tablolarına, borçlanmalar ve borçlanma maliyetine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş Dipnot 17'yi içeren dipnotlar tekrar yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847934


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Frank 7,0771 7,1198 % 0,20  
Riyal 1,8115 1,8206 % 0,09  
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Altın Gr. 381 381 2,04  
Cumhuriyet 2.470 2.498 23,90  
Tam 2.542 2.566 16,90  
Yarım 1.241 1.253 12,00  
Çeyrek 620 627 5,90  
Gümüş.Ons 18,18 18,24 0,34  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,07  
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