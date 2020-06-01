***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.06.2020 09:36
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 17
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para cinsinden finansal yükümlülüklerin sehven yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Dipnot 17 - Yabancı Para Pozisyonu" notunda 31 Mart 2020 dönemi yabancı para cinsinden kısa vadeli finansal yükümlülükler 5.000.000 ABD Doları yerine sehven TL karşılığı hesaplanarak 32.580.000 ABD Doları yazılmıştır. Aynı dipnotun "ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde ABD Doları net etkisi" kısmındaki -10.348.252 TL rakamı 7.622.876 TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin Şirket'in mali tablolarına, borçlanmalar ve borçlanma maliyetine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş Dipnot 17'yi içeren dipnotlar tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847934
BIST
12:26106.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.398,47
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:266,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8246
En Düşük
6,7931
12:267,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:26381,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,04
|Açılış
|: 381,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.491.947
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.827.604
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.646.470
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.606.018
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.909
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|582.258.894
|% 1,75
|
|ASELS
|31,00
|478.187.920
|% 2,72
|
|GARAN
|7,93
|471.835.340
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,20
|93.201.967
|% 4,35
|
|TSKB
|1,13
|85.823.536
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,35
|175.326.706
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% 0,48
|
|Frank
|7,0771
|7,1198
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8115
|1,8206
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,90
|
|Yarım
|1.241
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,07
|