***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKAP sisteminde bulunan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu şablonlarında, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait tutarlar sehven 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait sütuna, 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait tutarlar sehven 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait sütuna girilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin dönem karına etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2021-30.06.2021 faaliyet dönemine ilişkin olarak KAP sisteminde bulunan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu şablonlarında, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait tutarlar sehven 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait sütuna, 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait tutarlar sehven 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait sütuna girilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. 09.08.2021 tarihinde yayımlanan raporun ekinde bulunan ".pdf." formatındaki SPK raporunda herhangi bir hata bulunmamaktadır.Söz konusu düzeltmenin 09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda yer alan net dönem karı tutarı değişmemektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956931BIST