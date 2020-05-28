***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteHASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)Mali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020Açıklamalar01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.Bilgilerinize arz ederiz,Saygılarımızla,Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847248BIST