***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 13:49
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847248
BIST
14:09105.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 86,23
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:096,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:097,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:09377,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|8.744.274
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.443.210
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.213.840
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.695.062
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.537.719
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|PGSUS
|58,95
|828.115.233
|% -0,25
|
|ASELS
|30,06
|480.099.571
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,64
|469.987.727
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,42
|209.868.685
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|256.983.747
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|391.353.637
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3171
|8,3588
|% 0,44
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8091
|1,8182
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|15,80
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,60
|
|Tam
|2.520
|2.554
|43,90
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|15,90
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,12
|35,12
|0,52
|