***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.12.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.200.000.000 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarihli ve 77/1855 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091638BIST