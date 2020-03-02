***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 18:00
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 Peşin 0,3850000 38,5 15 0,3272500 32,725
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 Peşin 0,3850000 38,5 15 0,3272500 32,725
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 Peşin 0,3850000 38,5 15 0,3272500 32,725
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 0 0
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PNSUT KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.951.051
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 62.315.345
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 25.418.942 21.789.662
4. Vergiler ( - ) -9.260.890 451.192
5. Net Dönem Kârı 34.679.832 21.338.470
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.679.832 21.338.470
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.400.426
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 37.080.258
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.416.052
* Nakit 7.416.052
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.135.941
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.358.792
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 777.149
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.890.103
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.719.454
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 13.518.282 176.920
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 565,49 0 0,3273 32,73
B Grubu 412,34 0 0,3273 32,73
C Grubu 14.709.253,92 42,41 0,3273 32,73
TOPLAM 14.710.231,75 42,42 0,3273 32,73
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
2019 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı net dönem kârı olan 34.679.832 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 34.679.832 TL olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.400.426 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 7.416.052 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %32,73'ünü bulacak şekilde 9.890.103 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 14.710.232 TL), 1.719.454 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.
1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3273 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823369
BIST