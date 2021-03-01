***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:22
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 0 0
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.951.051
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 64.034.800
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.639.473 26.241.410
4. Vergiler ( - ) -10.547.980 606.104
5. Net Dönem Kârı 40.187.453 25.635.306
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 40.187.453 25.635.306
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.131.420
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 44.318.873
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.863.775
* Nakit 8.863.775
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.455.000
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.565.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 890.000
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.038.464
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.110.969
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 14.719.245 167.098
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 682,99 0 0,39525 39,525
B Grubu 498,02 0 0,39525 39,525
C Grubu 17.765.722,14 44,21 0,39525 39,525
TOPLAM 17.766.903,15 44,21 0,39525 39,525
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden
SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914052
BIST